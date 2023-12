“Ze kan dit niet zomaar verzinnen!” Middelkerkenaar krijgt na eerdere vrijspraak vijf jaar cel voor misbruik twaalfjarig meisje

Een 32-jarige Middelkerkenaar is in beroep veroordeeld tot vijf jaar cel voor het misbruik van een twaalfjarig meisje. In eerste aanleg werd hij daarvoor nog vrijgesproken.

Begin 2021 kwam bij de politie een melding binnen van het begeleidingstehuis waar het slachtoffer tijdens de week verbleef. Tijdens vakanties en in het weekend mocht het meisje naar haar minderbegaafde ouders in Middelkerke, maar die hadden een dakloze in huis genomen. Die zou het meisje tussen juli 2020 en februari 2021 liefst 25 keer seksueel hebben misbruikt. Maar dat achtte de rechtbank van Brugge niet bewezen en sprak de man daarvoor vrij.

Bedreigingen

R.A. verbleef ook een tweetal weken bij de tante van het meisje en maakte sleutels bij van haar woning voor hij met de noorderzon verdween. Hij dreigde ermee haar woning kort en klein te slaan als ze naar de politie zou stappen.

Ook de beide ouders van het meisje en nog vier andere familieleden werden door R.A. bedreigd. Daarvoor kreeg hij een jaar cel, maar het parket ging in beroep.

In het videoverhoor gaf ze toe dat ze een seksuele relatie had, en dat hij aan haar poep en borsten zat.

Erg kwetsbaar

Volgens de advocaat van de familie van het meisje is het bewezen dat ze is misbruikt. “Ze kan dit niet zomaar verzinnen! Ze is erg kwetsbaar en was bang dat haar ouders boos zouden zijn en ze niet meer naar huis mocht komen als ze zou weigeren.”

R.A. noch zijn advocaat kwamen opdagen voor het proces. Bij verstek oordeelde het hof dat het misbruik wel is bewezen en voor die feiten en de bedreigingen werd R.A. veroordeeld tot vijf jaar cel. Bovendien oordeelde het hof dat de man onmiddellijk moet worden opgepakt en opgesloten. (OSM)