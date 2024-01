“Ze kampt met geheugenverlies”: Gistelse vrouw (63) krijgt celstraf voor diefstal die ze zich niet meer kan herinneren

Een 63-jarige vrouw uit Gistel heeft voor de Brugse rechtbank drie maanden celstraf met uitstel gekregen voor een diefstal in het AZ Sint-Jan in Brugge. M.D. kon zich naar eigen zeggen niets meer herinneren van de feiten.

Op 18 september 2022 graaide M.D. een achtergelaten portefeuille weg aan de kassa van het winkeltje in het AZ Sint-Jan in Brugge. Op camerabeelden was te zien hoe ze de buit in haar handtas verborg en er vandoor ging. In de portefeuille zaten 300 euro, een bankkaart en de identiteitskaarten van het slachtoffer en haar kinderen. M.D. ontkende de feiten evenwel met klem en weigerde het slachtoffer te vergoeden.

Hardnekkig ontkennen

Ook op haar proces bleef M.D. de diefstal ontkennen. Haar advocate drong aan op de vrijspraak. “Ze herinnert er zich niets meer van”, verduidelijkte meester Hilde Decleer. “Mijn cliënte kampt met geheugenverlies en had in dat verband al meerdere afspraken op de dienst Neurologie van het ziekenhuis.”

De procureur benadrukte dat de aandoening van M.D. niets afdoet van haar verantwoordelijkheid voor de feiten. De rechtbank volgde donderdag die stelling. (AFr)