“Ze haalde mij aan veel te hoge snelheid in”: Oostendenaar achtervolgt wagen tien kilometer lang en gooit bestuurster op de grond voor ogen mentaal beperkte pleegdochter (12)

Een 55-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank tien maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor zware verkeersagressie ten aanzien van een Gentse vrouw en haar mentaal beperkte pleegdochter. G.P. had een opmerkelijke uitleg voor zijn gedrag.

Op 22 oktober vorig jaar zette G.P. in de Zandvoordedorpstraat in Oostende de achtervolging in op een Opel Vivaro die zijn BMW X3 had ingehaald. Bijna tien kilometer lang probeerde de vijftiger de bestelwagen de pas af te snijden en van de baan te rijden. In de Hoogstraat in Oudenburg slaagde hij er uiteindelijk in om de Opel klem te rijden. Hij plaatste zijn eigen wagen dwars over de rijweg waarop de doodsbange bestuurster van de bestelwagen, een 52-jarige vrouw uit Gent, doorreed op het voetpad.

Discussie

In de Kwadeweg reed de vrouw ten einde raad het erf van een boerderij op. De beklaagde zat haar nog altijd achterna, remde te laat en reed achteraan in op de bestelwagen. Het kwam tot een discussie waarbij G.P. de vrouw vastgreep en tegen haar wagen duwde. Het volgende moment gooide hij haar in het gras en stampte nog een paar keer tegen haar wagen. Haar twaalfjarige, mentaal beperkte pleegdochter zag alles gebeuren en was compleet over haar toeren. De bewoners van de boerderij namen de slachtoffers in huis en verwittigden de politie.

P. bekende de feiten en drukte zijn spijt uit. “Ze had mij aan een veel te hoge snelheid ingehaald en wou haar wijzen op haar gevaarlijke rijgedrag”, klonk het. Opmerkelijk genoeg vertelde P. dat hij in het verleden om dezelfde reden al auto’s had achtervolgd. “En ik ga dat in de toekomst ook nog doen”, waarschuwde hij. Als een van de voorwaarden die de rechtbank hem donderdag oplegde moet P. therapie volgen voor zijn agressie in het verkeer. Aan zijn slachtoffers moet hij in totaal 3.150 euro schadevergoeding betalen. (AFr)