“Ze ging door de hel”: Oostendenaar terroriseert partner jarenlang en steekt zelfs haar brievenbus in brand

Tijdens en na een jarenlange knipperlichtrelatie terroriseerde een 39-jarige Oostendenaar zijn partner. Nu riskeert S.L. veertig maanden cel voor stalking, slagen, diefstal, vernielingen en zelfs brandstichting.

Het slachtoffer zat van mei 2022 tot eind juli 2024 in een knipperlichtrelatie verwikkeld met beklaagde S.L. Volgens haar advocate werd het slachtoffer al die tijd geterroriseerd door haar partner. “Hij viel haar meermaals aan en dreigde ermee haar te verkrachten en te vermoorden als ze geen drugs zou nemen”, pleitte ze. “De laatste jaren ging ze door de hel. Ze kampt zelfs met posttraumatische stress.”

S.L. bewerkte het slachtoffer meermaals met vuistslagen. Bij een incident in oktober 2022 liep de vrouw een schouderletsel op en was ze meer dan vier maanden werkonbekwaam. Ook na de relatie liet S.L. zijn ex niet met rust. Op 17 augustus 2024 stal hij haar fiets en vier dagen later stak hij haar brievenbus in brand. “De beklaagde waande zich onaantastbaar. Omdat hij geen vast adres had, maakte hij zich onvindbaar voor de politie”, aldus de procureur, die veertig maanden cel vroeg.

Toxische knipperlichtrelatie

In oktober 2024 kon de beklaagde worden opgepakt. Intussen zit hij al vier maanden in voorhechtenis. Volgens zijn advocaat was er sprake van een toxische knipperlichtrelatie. “Het slachtoffer is ook niet vrij van alle zonden”, verwees meester Dieter Dewulf naar het druggebruik bij het koppel. Na de definitieve breuk eind juli 2024 zou de beklaagde enkel brieven in de brievenbus van zijn ex hebben gestoken. “Daar kreeg hij spijt van waarna hij de domme beslissing nam om ze proberen in de fik te steken”, klonk het.

De verdediging drong aan op een voorwaardelijke straf. Het slachtoffer vroeg een voorlopige schadevergoeding van ruim 15.000 euro. De Brugse rechtbank doet uitspraak op 14 april.

(AFr)