Zal wapendeskundige oordelen of oorlogsverzameling van Johan (67) uit Vladslo verboden is?

Het proces rond de inbeslaggenomen oorlogsprojectielen en munitie van Johan Jonckheere (67) uit Vladslo blijft duren in de rechtbank van Veurne. Het is nog steeds onduidelijk of het nu om verboden wapens gaat of niet. Wellicht zal een wapendeskundige alles nu onderzoeken.

Het is intussen al bijna een jaar geleden dat Johan Jonckheere (67) uit Vladslo zich een eerste keer bij de strafrechter moest verantwoorden. Op 7 juni 2021 werden 946 stuks in beslag genomen door het parket via DOVO. Een zak met een tweehonderdtal ontstekers en meer dan 700 projectielen en munitie. Volgens Johan totaal onschadelijk gemaakte sierstukken, volgens het parket verboden wapens. Johan is een echte oorlogsverzamelaar en heeft in zijn woning een klein privé-museum met duizenden stuks waaronder foto’s, kostuums, werktuigen maar ook wapens en projectielen. Een deel daarvan werd in beslag genomen.

Tijd voor onderzoek

Intussen is het nog altijd niet duidelijk of het om verboden wapens gaat of niet. Een visueel onderzoek bij DOVO leverde niets op. Omdat Johan geen vrijwillig afstand wil doen zal de rechter nu tegen 14 februari beslissen of er een wapendeskundige wordt aangesteld of niet. Dat is een dure procedure. “Ik vind het in ieder geval noodzakelijk want zo zal mijn gelijk bewezen worden”, zegt Johan. “Die tuigen zijn onschadelijk. Het duurt allemaal lang, maar ik heb liever dat ze een grondig onderzoek doen dan mijn collectie zomaar te vernietigen.” De zaak gaat verder op 14 februari. (JH)