Zakje speed tussen bilspleet levert Bruggelinge jaar celstraf op

Een vrouw uit Brugge en een man uit De Haan hebben in de Brugse rechtbank elk een jaar celstraf gekregen voor drugsbezit.

Op 17 oktober 2020 hield de politie Bruggelinge Davina V. (32) en haar toenmalige partner Eric V. (29) uit De Haan staande in Bredene.

(Vloeibare) speed

De twee stonden op dat moment geseind in een drugsdossier. Davina V. haalde spontaan een zakje met 9,4 gram speed van tussen haar bilspleet.

Haar kompaan had een flesje met 48,9 gram vloeibare speed bij zich. Davina V. beweerde dat ze de speed moest bijhouden voor Eric V. “Ze liet zich meeslepen”, pleitte haar advocaat.

Fatale overdosis

De twee liepen in het verleden al verschillende veroordelingen op voor drugsfeiten. Zo kreeg Davina V. in december 2019 twee jaar voorwaardelijke celstraf voor het leveren van cocaïne die tot een fatale overdosis leidde in Brugge.

Die straf werd vorige maand effectief omdat de vrouw haar voorwaarden niet naleefde. (AFr)