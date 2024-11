Zakenman en loodgieter in nauwe schoentjes na kraak Sky-ECC berichtenapp: “Veel geblaat, weinig wol”

“Hij smeet zijn Sky-ECC-telefoon stuk en gooide die in de zee.” De paniek bij een 55-jarige zakenman uit Roeselare was groot toen duidelijk werd dat op 9 maart 2021 de politie er was in geslaagd de onkraakbaar gewaande chatdienst Sky-ECC te ontcijferen. Daaruit bleek dat hij met vier anderen plannen beraamde om aanvoerlijnen van containers drugs vanuit Zuid-Amerika te organiseren. Op het proces in Kortrijk dat van start ging, riskeren ze allen 3 jaar cel. “Hij deed net niét mee, hield hen aan het lijntje, uit schrik na bedreigingen”, vroeg advocaat Joris Van Maele de vrijspraak.

Op 9 maart 2021 slaagde de politie erin de extra beveiligde chatdienst Sky ECC te kraken. Eén miljard chatberichten uit het drugsmilieu kwamen zo in handen van justitie. Een vloedgolf aan nieuwe drugsonderzoeken was daarvan het gevolg. Op drie jaar tijd werden al 586 dossiers aangelegd en 1093 personen veroordeeld, aldus de federale politie. Bijna 183 miljoen euro kon al in beslag genomen worden.

Het duurde zo’n twee jaar maar uiteindelijk leidden Sky-ECC-gesprekken ook naar een 55-jarige zakenman uit Roeselare, actief in internationale logistiek. Antwerpse loopjongens van de mocromaffia zagen in hem en zijn expertise een ideale schakel om er voor te zorgen dat containers met dekladingen zoals soja, textiel en tropisch hout vol harddrugs onder de radar van de douane zouden blijven. Ilias N. (33) uit Antwerpen, al genoemd in twee andere dossiers van Sky-ECC, werkte samen met een loodgieter uit Kortrijk. Die introduceerde op zijn beurt de zakenman uit Roeselare in het netwerk. Achter de schermen bracht ook Tom W. (41) uit Oudenaarde, een notoire drugscrimineel die door tal van veroordelingen al minstens tot 2039 in de cel moet blijven, spelers met elkaar in contact.

Gouden ei

Uit het onderzoek bleek dat de zakenman, de Kortrijkzaan, Ilias N. en ook Morad A. (35) uit Antwerpen via de versleutelde app op hun Sky-ECC-telefoon plannen smeedden om vanuit Zuid-Amerika harddrugs via containers in te voeren. In dat kader werden ook twee groepschats opgestart. De zakenman kreeg in november 2020 zo’n telefoon in de handen gestopt. “Hij wou er aanvankelijk niets mee doen, maar toen kwamen de bedreigingen”, aldus zijn advocaat Joris Van Maele. “Bedreigingen met granaataanslagen op zijn oprit, ontvoering van zijn gezin. Anderen zagen hem als een ‘gouden ei’ waarvan ze zouden kunnen profiteren. Hij moest kiezen voor de dood of de gladiolen, deed zogezegd mee, maar eigenlijk hield hij hen aan het lijntje. Hij stuurde vrachtbrieven voor China door in plaats van voor Zuid-Amerika, stuurde valse statistieken door. Hij was een fata morgana. Uiteindelijk is er geen euro gerold en geen gram drugs verscheept. Er was veel geblaat maar weinig wol.”

“Enkel met een blanco strafregister maakt hij nog kans op een terugkeer. Maar hij is gekraakt en gebroken” – advocaat Joris Van Maele

Het onderzoek berokkende de Roeselaarse zakenman ondertussen al flink wat schade. “Hij werd in zijn firma langs de kant geschoven”, aldus Joris Van Maele. “Enkel met een blanco strafregister maakt hij nog kans op een terugkeer. Maar hij is gekraakt en gebroken. Voor, tijdens en na het onderzoek kreeg hij meermaals bezoek van ongure types die hem bedreigden. Hij legde daar klacht voor neer en gaf berichten, audio- en videofragmenten aan het gerecht om hen te helpen die types te klissen. Hij stapte nog voor Sky-ECC was gekraakt al naar de federale gerechtelijke politie in Brugge.”

Grote geldsommen beloofd

Voor zijn vermeende aandeel in de voorbereidende handelingen voor een drugstrafiek en deelname aan een criminele organisatie vroeg hij dan ook de vrijspraak. De openbare aanklager eiste een celstraf van 3 jaar, waarvan 1 jaar effectief, en 8.000 euro boete. “Hij wist maar al te goed waar het over ging”, aldus de procureur. “Uit niets bleek dat hij bang was of bedreigd werd. Hij was grote geldsommen van 150.000 tot 200.000 euro beloofd.” “Er was helemaal geen financiële noodzaak om mee te doen, hij verdiende toen 15 tot 20.000 euro per maand”, diende Joris Van Maele haar van antwoord.

Ook voor voormalig zelfstandig loodgieter uit Kortrijk dreigt 3 jaar cel, waarvan 1 jaar effectief, en 8.000 euro boete. Omdat hij als tussenschakel tussen Tom W. in de gevangenis en de anderen fungeerde. “Hij raakte in contact met Tom W. en nam een reeks slechte beslissingen”, bekende advocaat Thomas Vandemeulebroucke. In een ander Sky-ECC-dossier kreeg hij begin 2024 al een werkstraf van 175 uren. Hij vroeg de rechter dat als voldoende te beschouwen.

Loopjongen

Volgens de openbare aanklager nam Ilias N. uit Antwerpen vanuit de Antwerpse mocromaffia het initiatief voor de plannen voor de aanvoerlijnen van harddrugs. “Hij was ook maar een loopjongen die in opdracht handelde”, aldus advocaat Koen Vaneecke. “Hij werd onlangs al veroordeeld tot 54 maanden effectieve celstraf en een boete van 40.000 euro in een ander Sky-ECC-dossier en er wacht hem mogelijks nog 6 jaar cel en een verbeurdverklaring van 2,7 miljoen euro in een ander Antwerps dossier.” Hij vroeg de Kortrijkse rechter dat als voldoende straf te beschouwen. Morad A. (35) ging voluit voor de vrijspraak. Hij ontkent dat zijn bijnaam op Sky-ECC ‘wingman’ is en zegt dus niet bij de gesprekken betrokken te zijn geweest. De openbare aanklager is een andere mening toegedaan. “Als ‘wingman’ in Turkije is, is ook hij daar. Op de dag dat ‘wingman’ terug in België is, is ook hij terug”, aldus de openbare aanklager.

Keizer zonder kleren

Tom W. uit Oudenaarde tenslotte kwam in dit dossier ter sprake omdat hij vanuit de gevangenis contacten samen bracht om de plannen te smeden. Hij zou ook in de beoogde winst meedelen. Later luidde het dat hij tegen betaling nog een Rus kon fiksen die Sky-ECC-gesprekken kon wissen. “Zijn verhaal wordt zielig”, vond zijn eigen advocaat Stijn Roels. “Het is een keizer zonder kleren geworden”, refereerde hij naar het sprookje van ‘De nieuwe kleren van de keizer.’ Iemand die zich altijd wil profileren, denkt dat hij nog gezag heeft, maar eigenlijk niets meer voorstelt. Hij moet minstens al tot 2039 in de cel blijven en er dreigen nog andere celstraffen van 6 en 7 jaar. Welk perspectief heeft hij nog? Hij was trots en fier, maar stelt op vandaag niets meer voor.”

Samen met de twee Antwerpenaren riskeert hij in dit dossier 3 jaar effectieve celstraf. Vonnis op 4 december. (LSi)