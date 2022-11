Zaakvoerster die woning verkocht om achterstallige lonen in Roeselaarse schrijnwerkerij te betalen ontsnapt aan celstraf

De zaakvoerster van een schrijnwerkerij in Roeselare heeft voor de Brugse rechtbank opschorting van straf gekregen nadat ze maar liefst 267.000 euro lonen niet uitbetaalde aan haar werknemers. L.V. (38) uit Lichtervelde verkocht haar eigen woning om dat alsnog te doen.

Het arbeidsauditoraat tikte L.V. in het verleden meermaals op de vingers voor haar loonbeleid. Inspecties wezen uit dat een werknemer twee jaar geen vakantiegeld kreeg uitbetaald. Andere werknemers ontvingen drie maanden lang geen loon. Toen de loonachterstand ten aanzien van zeventien werknemers in augustus 2019 was opgelopen tot maar liefst 267.000 euro, werd de vrouw uiteindelijk voor de rechtbank gedaagd.

L.V. verscheen in september 2020 al een eerste keer voor de Brugse strafrechtbank waar de arbeidsauditeur tien maanden celstraf met uitstel vroeg en een geldboete van 11.200 euro. De voorbije twee jaar stelde de rechter de zaak meermaals uit om L.V. de kans te geven de achterstallige lonen alsnog uit te betalen. De vrouw verkocht onder meer haar woning en de achterstand is intussen bijna volledig weggewerkt. De rechtbank legde haar daarom geen straf meer op. (AFr)