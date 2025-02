Zaakvoerders pluimveeslachterijen in Kortrijk en Ingelmunster schuldig aan uitbuiting van illegalen: “Bij controle moesten slachtoffers op de loop gaan”

De zaakvoerders van kippenslachterijen in Kortrijk en Ingelmunster zijn voor de Brugse rechtbank schuldig bevonden aan uitbuiting van illegalen. Volgens de mannen was er hooguit sprake van zwartwerk, maar de rechtbank zag dat anders. “De slachtoffers hadden geen toilet, aten in de regen en kregen vijf minuten pauze per dag”.

Het onderzoek ging van start toen een voormalige werknemer van Omar Z. (40) naar de politie trok. Volgens de man runde de Marokkaan een illegale kippenslachterij in een Kortrijkse loods. Z. had zijn activiteiten intussen verlegd naar een loods in een woonwijk in Zulte. Samen met zijn broer Salah Z. (32) stelde hij er in het zwart illegalen tewerk in mensonterende omstandigheden. “De slachtoffers hadden geen toilet, aten in de regen en kregen vijf minuten pauze per dag. En dit voor amper 7 à 8 euro per uur”, aldus arbeidsauditeur Jeroen Lorré.

Inval

Op 21 juni 2021 viel het gerecht niet enkel binnen in de slachterij in Zulte, maar ook in de omstreden kippenslachterij Almanaar in Ingelmunster. Zaakvoerder Hamid H. (50) uit Harelbeke runde er een legaal bedrijf, maar de nachtshift werd uitgevoerd door mensen zonder papieren. “Ze kregen geen gepast materiaal. Snijwonden werden omzwachteld met een stuk plastic. De beklaagde hield de slachtoffers wel constant in de gaten met camera’s”, aldus Lorré.

De advocaat van Omar Z. zette de klokkenluider weg als een leugenaar. “Deze man heeft zelfs nooit voor mijn cliënt gewerkt”, pleitte Yves François. “Zijn verklaringen zijn totaal ongeloofwaardig en waren het gevolg van een ruzie over 500 euro. Er was hooguit sprake van zwartwerk en administratieve slordigheden.” Waarom Z. illegalen tewerkstelde? “Ze hadden geen eten en bleven aandringen om voor mij te werken. Dus heb ik mijn goed hart getoond door hen werk te geven”, antwoordde hij de rechter.

Volgens het OM was Salah Z. de rechterhand van zijn broer Omar. Zijn advocaat vroeg evenwel de vrijspraak. “Hij werd zélf illegaal tewerkgesteld en gaf zelf geen instructies”, aldus meester Randall Huysentruyt. Volgens Hamid H. was er van mensonterende praktijken geen sprake. “Hij heeft fouten gemaakt, maar is geen crimineel”, stelde advocaat Thomas Gillis. Die mensen werden ook helemaal niet bewaakt. Van dwang was geen sprake.”

Vonnis

De rechtbank volgde vrijdag de stelling van het OM. “Dat de slachtoffers opdracht kregen om bij controle op de loop te gaan, onderlijnt dat de beklaagden zeer goed wisten waarmee ze bezig waren”, klonk het. “Door hun illegale status en het zwartwerk bouwden de slachtoffers geen sociale rechten op en waren ze niet verzekerd tegen arbeidsongevallen, wat nochtans pertinent was aangezien ze werkten met scherpe voorwerpen zoals messen.”

Dat er sprake was van ‘vriendendiensten’ veegde de rechtbank eveneens van tafel. Omar Z. kreeg achttien maanden cel en een geldboete van 48.000 euro, beiden voor de helft met uitstel. Zijn broer kreeg vijftien maanden cel met uitstel en een geldboete van 48.000 euro, waarvan 12.000 euro effectief. Hamid H. kreeg twee jaar cel en 88.000 euro boete, beiden voor de helft met uitstel. De drie mannen werden voor vijf jaar uit hun burgerrechten gezet. Ten aanzien van Omar Z. en Hamid H. werd in totaal 82.750 euro verbeurd verklaard.

Het OM vroeg de sluiting van de beide ondernemingen, maar aangezien ze in de loop van de gerechtelijke procedure failliet werden verklaard, werd die vordering afgewezen als ongegrond. I.B., de echtgenote van Omar Z., stond mee terecht omdat ze de klokkenluider bedreigd zou hebben. Maar de rechtbank achtte het niet bewezen dat zij de bedreigingen uitte. Ze werd dan ook vrijgesproken. (AFr)