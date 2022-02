Zaakvoerder transportbedrijf laat truckers in mensonwaardige omstandigheden bivakkeren op parking in Zeebrugge

De 47-jarige zaakvoerder van een viertal transportbedrijven riskeert in de Brugse rechtbank achttien maanden celstraf voor mensenhandel en sociale dumping.

Opeenvolgende controles tussen 2015 en 2018 wezen uit dat Peter V. zijn chauffeurs tewerkstelde via postbusfirma’s in Polen en Hongarije. Volgens het arbeidsauditoraat vonden de activiteiten van zijn firma’s in werkelijkheid in België plaats en zo kon V., die zijn domicilie heeft in Bulgarije, lonen en sociale bijdragen ontwijken.

Eerdere veroordeling

Peter V. was niet aan zijn proefstuk toe. In 2018 veroordeelde het hof van beroep in Gent hem tot acht maanden cel voor gelijkaardige feiten. Zijn truckers verbleven toen tijdens de weekends in een oude hangar in Zeebrugge.

Die werd na zijn veroordeling door het gerecht gesloten waarna V. zijn truckers liet bivakkeren op een parking in Zeebrugge. “Er waren amper faciliteiten”, stelde de arbeidsauditeur. “Minstens zes slachtoffers leefden er in mensonwaardige omstandigheden.”

Verbeurdverklaring

De beklaagde kwam vrijdag niet opdagen voor zijn proces. Naast een celstraf van achttien maanden vroeg de arbeidsauditeur ook een verbeurdverklaring van 81.000 euro. De uitspraak volgt op 11 maart. (AFr)