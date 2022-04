Zaakvoerder Pizza Hut Delivery in Brugge ontsnapt aan monsterboete voor zwartwerk

De Knokse zaakvoerder van twee filialen van Pizza Hut Delivery in Brugge heeft zes maanden celstraf met uitstel gekregen voor zwartwerk en belemmering van toezicht. De arbeidsauditeur had ook een geldboete van liefst 700.800 euro gevraagd, maar de rechtbank ging daar vrijdag niet op in.

Het gerecht opende in 2019 een onderzoek naar Ahmad V. (69) nadat een ex-werknemer zijn beklag had gedaan over wantoestanden in beide afhaalrestaurants langs de Torhoutse Steenweg in Sint-Andries en de Maalse Steenweg Sint-Kruis. Het gerecht ondernam maandenlang pogingen om V. te verhoren, maar de man ging op geen enkele uitnodiging in. Toen de Knokkenaar uiteindelijk toch kwam opdagen, kon hij niet alle gevraagde documenten – zoals de uurroosters van het personeel – voorleggen.

Cash betaald

Volgens arbeidsauditeur Muriel Dumarey was er sprake van zwartwerk bij minstens zestien werknemers. “Het personeel, veelal koeriers, werd vaak cash uitbetaald terwijl de shiftleaders onbetaald overuren moesten kloppen”, stelde Dumarey, die naast zes maanden celstraf met uitstel ook een geldboete vroeg van liefst 700.800 euro.

Het bedrag viel zo hoog uit door de verplichte vermenigvuldiging met het aantal werknemers dat V. inschakelde tussen 2018 en 2021. Dat waren er liefst 146.

Volgens V. was het nooit zijn bedoeling om de inspectiediensten te dwarsbomen. Zijn advocaat Kris Vincke verwees onder meer naar een relatiebreuk, een computerpanne, een ondergelopen kelder en de taalbarrière. “Het was voor mijn cliënt ook niet eenvoudig om een planning op te maken met zoveel jobstudenten en flexi-jobbers”, pleitte hij. “Maar nu hij samenwerkt met een sociaal secretariaat verloopt alles volgens de regels.”

(AFr)