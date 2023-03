Zaakvoerder met 1,37 promille dronken betrapt: “In de war omdat hij net iemand ontslagen had”

Een man uit het Waalse Couvin werd vorig jaar met 1,37 promille in zijn wagen aan de kant gezet in Koksijde. De politie stelde vast dat de man dronken was en gevaarlijk rijgedrag vertoonde. “Hij was in de war omdat hij als zaakvoerder net iemand ontslagen had”, klonk het.

In september vorig jaar merkte de politie een man op die gevaarlijk rijgedrag vertoonde. “De politie besloot om hem uit het verkeer te halen”, sprak de procureur in de politierechtbank van Veurne. “Ze lieten W.H. een ademanalyse afleggen en die bedroeg 1,37 promille. Desondanks viel het de politie op dat de man dronken was, waggelde en met dubbele tong sprak. Hij kreeg toen zes uren rijverbod. Wat ons echt stoort, is dat hij eerder al zes keer voor een politierechter stond waarvan drie keer voor dronkenschap. We vragen een strenge straf.”

Persoonlijk verantwoorden

W.H. liet zich vertegenwoordigen door een advocaat maar daar was de politierechter het niet mee eens. “Ik wil hem zelf zien”, sprak de rechter. “Ik vind dit een vreemde zaak. Enerzijds is 1,37 promille niet het hoogste gehalte maar was hij volgens de politie toch duidelijk dronken. En anderzijds verklaart hij dat hij die avond in de war was omdat hij net iemand had ontslagen en daar niet goed van was. Meestal zien we hier het omgekeerde.” De man moet nu op 24 april zelf komen naar de rechter. (JH)