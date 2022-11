Zaakvoerder Kortrijks koerierbedrijf krijgt 80 uur werkstraf voor schijnzelfstandigheid

Een 35-jarige man uit Kortrijk heeft voor de Brugse rechtbank 80 uur werkstraf gekregen voor zwartwerk en schijnzelfstandigheid. De rechtbank verklaarde ruim 16.000 euro verbeurd.

M.L. (35) ging in november 2013 als zelfstandig koerier aan de slag. Hij werkte in het Kortrijkse als onderaannemer voor UPS. In 2018 richtte de man een eigen vennootschap op. Toen hij steeds meer pakjes moest leveren, schakelde hij ook onderaannemers in. Bij drie van hen zou er sprake zijn geweest van schijnzelfstandigheid. “De koeriers reden met voertuigen van de beklaagde en kregen een vast loon”, stelde arbeidsauditeur Evi De Clercq. “De beklaagde bepaalde wanneer ze moesten werken en welke rondes ze moesten afleggen.”

Er was ook sprake van zwartwerk. Een werknemer werd te laat gemeld bij de sociale zekerheid en een ander personeelslid bleek zelfs helemaal niet ingeschreven. De verdediging pleitte dat het wel degelijk om zelfstandige onderaannemers ging en drong tevergeefs aan op de vrijspraak. “Er werd altijd correct samengewerkt”, pleitte advocaat Stijn Catrysse. “Ze mochten ook voor andere opdrachtgevers werken.” (AFr)