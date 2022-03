Zaakvoerder Brugse firma die synthetische cannabis produceerde riskeert 30 maanden cel

Een 58-jarige man uit Aalter riskeert in de Brugse rechtbank 30 maanden cel en een zware verbeurdverklaring voor illegale productie van synthetische cannabis. De man wist naar eigen zeggen niet dat zijn activiteiten verboden waren. “Hij hield zelfs een boekhouding bij”, stelde zijn advocaat.

In 2014 ging het Dudzeelse bedrijf Belgian Bright Blends van start met de productie en verkoop van synthetische cannabis. Zaakvoerder Patrick R. uit Aalter voerde de benodigdheden hiervoor in vanuit China. Hoewel de productie van synthetische cannabis in septemer 2017 strafbaar werd bleef V. volgens de douane dubieuze stoffen uit China invoeren.

Onderzoek wees uit dat Belgian Bright Blends onverminderd verderging met de online verkoop van de designerdrug, die via pakjediensten vooral in Duitsland belandde.

Schoonzus

Eind mei 2018 volgde een huiszoeking in een loods van V. in Knesselare. “Daar werden onder meer aceton en kruidenmengsels aangetroffen voor de productie van synthetische cannabis”, verduidelijkte procureur Mike Vanneste. “De loods diende als productieplaats.”

Ook de schoonzus van R. was in de handel betrokken. Volgens het parket verzorgde Christelle P. (54) de boekhouding en stond ze in voor de verpakking en verzending van de drugs. De Bruggelinge was naar eigen zeggen sinds 2016 niet meer actief in het bedrijf, maar ze incasseerde wel nog 3.000 euro per maand.

Voor R. vroeg Vanneste 30 maanden cel, eventueel met uitstel. P. riskeert twee jaar cel, eveneens eventueel met uitstel. Daarnaast vroeg de procureur een totale verbeurdverklaring van 122.000 euro. Ook het bedrijf, dat intussen failliet is, riskeert een boete. Advocaat Franky Baert vroeg de vrijspraak voor de R. en P.

Legaal

“Zij waren ervan overtuigd dat ze legaal bezig waren”, pleitte hij. “Ze hebben ook nooit iets verdoezeld. Ze hielden zelfs een gedetailleerde boekhouding bij. Ik heb dit in andere drugsdossiers alvast nog nooit gezien.” De rechter doet uitspraak op 21 april.

(AFr)