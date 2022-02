Zaakvoerder Beernems transportbedrijf riskeert jaar cel voor sociale dumping

De zaakvoerder van een Beernemse transportfirma riskeert in de Brugse rechtbank een jaar cel en een zware boete voor sociale dumping. De man werd al eens veroordeeld voor dergelijke feiten.

Controles in de loop van 2017 wezen uit dat Daniël V. (64) vijf Roemeense vrachtwagenchauffeurs detacheerde via een Portugese postbusfirma.

Frauduleuze constructie

In de praktijk vonden al hun activiteiten in België plaats. Via die frauduleuze constructie ontweek V. in totaal 112.000 euro aan lonen en 134.000 euro aan sociale bijdragen.

De ondernemer, die in Luxemburg woont, was niet aan zijn proefstuk toe. De man moest zich eerder al verantwoorden voor detacheringsfraude ten aanzien van tien Roemeense truckers via een Slovaakse postbusfirma.

Europees Hof

V. kreeg daarvoor in mei 2017 zes maanden celstraf met uitstel en een zware boete, maar ging in beroep. De zaak is momenteel hangende voor het Europees Hof.

“De beklaagde zette zijn praktijken na het eerdere dossier gewoon verder”, verduidelijkte de arbeidsauditeur, die voor V. een jaar cel en 40.000 euro boete vroeg. Voor zijn Beernemse firma vroeg ze nog eens 240.000 euro boete en een verbeurdverklaring van 246.000 euro.

Geen onderzoek

De verdediging drong aan op de vrijspraak. “Er werd in Portugal nooit onderzoek verricht naar die zogezegde postbusfirma”, pleitte meester Frederik Vanden Bogaerde.

“Omdat die firma in het centrum van Lissabon ligt, heeft men geconcludeerd dat daar geen transportactiviteiten mogelijk zijn. Op basis daarvan stellen dat mijn cliënt een fraudeur is, is veel te kort door de bocht.” De rechtbank doet uitspraak op 11 maart. (AFr)