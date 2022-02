Zaak tegen boerin die honden verdronk en man in regenput wou gooien uitgesteld

De 77-jarige boerin Brigitte H. uit Pittem verscheen maandagmorgen de eerste keer voor de correctionele rechtbank in Brugge. De vrouw wordt verdacht van moordpoging op haar 76-jarige echtgenoot. De twee wilden samen uit het leven stapten en Brigitte H. werd gevat toen ze haar bewusteloze man naar de regenput aan het slepen was. De zaak werd meteen naar oktober uitgesteld.

Het rustige dorpje Pittem werd begin juni 2019 opgeschrikt toen een gezinsdrama op het nippertje vermeden kon worden. Het waren vrienden van Brigitte H. (77) en Georges B. (76) die de politie verwittigden. Zij zagen die bewuste avond namelijk hoe Brigitte H. haar bewusteloze man door hun tuin slepen. Ze was met hem op weg naar de regenput. De vrienden verwittigden de hulpdiensten en zij konden verhinderen dat ze daar ook in slaagde. Zij werd opgepakt en hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht.

Honden verdronken in regenput

Brigitte H. verklaarde dat het koppel het niet meer zag zitten. Ze hadden dronken samen twee flessen whisky en verdronken hun honden daarna in de regenput. Het was de bedoeling om samen uit het leven te stappen, maar Georges B. verloor het bewustzijn door de vele alcohol. Brigitte B. besliste daarom om hem naar de regenput te slepen en wou hem daarna achterna springen. Een plan dat ze uiteindelijk nooit kon uitvoeren. Georges B. verkeerde aanvankelijk in levensgevaar, maar de man haalde het. Hij bevestigde het verhaal van zijn echtgenote en ging haar nadien zeer vaak in de gevangenis bezoeken.

In onmin met de kinderen

Professionele ruzies zouden voor een split in de familie gezorgd hebben. Het koppel zou in onmin met hun kinderen geleefd hebben en daardoor kregen ze ook hun kleinkinderen niet meer te zien. Ze waren de ochtend van het drama al afscheid gaan nemen bij vrienden. Die probeerden op hen in te praten en kwamen ’s avonds ook nog even kijken hoe het met hen ging. Op dat moment zagen zij wat Brigitte aan het doen was en werden de hulpdiensten opgetrommeld.

De vrouw zat een tijdje in voorhechtenis. Volgens de psychiater was een opname echter aanbevolen. Het is echter niet duidelijk of die er ook effectief gekomen is. Brigitte H. verscheen maandagmorgen alleszins niet aangehouden voor de rechtbank. Ze zakte niet zelf af, maar liet zich vertegenwoordigen door de bekende strafpleiter Kris Vincke. Niet verwonderlijk, want het ging over een inleidende zitting. De zaak zal op 17 oktober behandeld worden. (TL)