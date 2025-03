Zaak rond ‘internationale wapentrafiek’ draait uit op sisser: wapenverzamelaars uit Roeselare en Zedelgem krijgen boete, vier anderen vrijuit

Twee wapenverzamelaars uit Roeselare en Zedelgem hebben voor de Brugse strafrechtbank een geldboete gekregen voor inbreuken op de wapenwet. Na de inbeslagname van een heus wapenarsenaal ruim zes jaar geleden, werd het duo samen met vier anderen verdacht van internationale wapentrafiek. Maar daar bleek uiteindelijk niets van aan.

Tijdens een groots opgezette persconferentie in het najaar van 2019 etaleerde de West-Vlaamse federale gerechtelijke politie liefst 480 verboden of vergunningsplichtige vuurwapens. Het ging om volautomatische machinepistolen, halfautomatische wapens, revolvers, pistolen, grendelgeweren, 10 granaten, 500 reserveladers en kilo’s munitie. Die waren de maanden voordien bij elf huiszoekingen in beslag genomen. Er werden ook zeven personen gearresteerd.

De huiszoekingen kwamen er nadat de FGP West-Vlaanderen in de loop van 2018 informatie in handen had gekregen dat P.S. (58) uit Zedelgem, J.H. (65) uit Roeselare en M.N. (54) uit Evergem betrokken zouden zijn bij internationale wapentrafiek. Deze erkende wapenverzamelaars werden ook genoemd in een Antwerps en een Gents dossier. Telefoontaps en observaties bevestigden dat ze niet enkel wapens verzamelden, maar ook zouden verhandelen.

Geen bewijs

Het gerecht vermoedde dat de mannen deel uitmaakten van een criminele bende die wapens leverde aan het misdaadmilieu in zowel binnen- en buitenland. Maar daar werd uiteindelijk geen bewijs voor gevonden. “Het ging wel om verregaande normvervaging in een wereldje van verzamelaars en militairen”, stelde procureur Mike Vanneste. “Door laks en in het wilde weg wapens te verkopen creëerden zij een hoogst riskante situatie.”

Naast P.S., J.H. en M.N. werden ook Bruggeling P.M. (65), C.D. (32) uit Maldegem en M.C. (30) uit Zedelgem voor de rechter gedaagd. De procureur vroeg geldboetes tot 24.000 euro voor diverse inbreuken op de wapenwet.

Volgens de verdediging was de strafvordering niet ontvankelijk omdat het niet duidelijk was op welke elementen uit het dossier ze precies was gestoeld. Er werd ook met scherp geschoten op de lange duur van het onderzoek. “De onderzoeksrechter werd op dat vlak zelfs op de vingers getikt”, klonk het. De beklaagden werden door hun advocaten neergezet als “gepassioneerde wapenverzamelaars die zwaar leden onder het strafonderzoek”.

Vonnis

De rechtbank volgde die redenering en verwierp de strafvordering woensdag grotendeels. P.S. en J.H. werden enkel schuldig bevonden aan het niet-naleven van bepaalde veiligheidsvoorschriften en bezit van automatische vuurwapens die niet waren geneutraliseerd. P.S. kreeg een geldboete van 8.000 euro, waarvan 800 euro effectief. J.H. kreeg 20.000 euro, waarvan 2.000 euro effectief. Bij het bepalen van de straf hield de rechtbank rekening met de 5,5 jaar die verstreken sinds de huiszoekingen. De vier anderen gaan volledig vrijuit. (AFr)