Zaak rond gruwelijke moordpoging door leden van motorbende No Surrender uit Zwevezele wordt pas op 21 november gepleit

In de Brugse rechtbank is maandag het proces ingeleid tegen vijftien leden van motorbende No Surrender MC. Veertien van hen staan terecht voor een gruwelijke moordpoging op een ex-bendelid.

In de nacht 14 op 15 december 2018 werd het slachtoffer ontvoerd en meegenomen naar het clublokaal van de motorbende in Zwevezele. Omdat hij zou aangepapt hebben met de vriendin van een ander bendelid werd de 51-jarige Bruggeling gruwelijk gemarteld. Hij werd door meerdere mannen in elkaar geslagen en bewerkt met een hamer en zelfs een bunsenbrander. De man verloor daarbij een oog. Vervolgens werd het slachtoffer halfnaakt en bij vriestemperaturen gedumpt in een gracht op een bedrijventerrein in Moeskroen. Een bewakingsagent merkte het slachtoffer op toen hij hevig bloedend over straat zwalpte. Hij bracht hem naar het ziekenhuis en redde zo zijn leven.

Standpunten

Het slachtoffer wou lange tijd niet zeggen wat hem overkomen was, maar op 21 januari kon het gerecht elf mensen arresteren na huiszoekingen in onder meer Assebroek, Zwevezele en Henegouwen. Uiteindelijk werden vijftien motorbendeleden doorverwezen naar de strafrechtbank. Veertien van hen staan er terecht voor poging tot moord. De komende maanden krijgen de advocaten de kans om hun standpunten aan het papier toe te vertrouwen. Op 21 november zal de zaak dan gepleit worden. AFr