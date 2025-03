“You want to have seks with me?” Afghaan (27) veroordeeld tot vier jaar cel voor brutale verkrachting in Brugge

Ze was op weg naar huis na een avondje vertier met vriendinnen, maar onderweg werd een 22-jarige studente brutaal verkracht. De Brugse strafrechter besloot een 27-jarige Afghaan bij verstek te veroordelen tot vier jaar cel voor de feiten. “Dit was het oertype van een verkrachting”, stelde procureur Lode Vandaele.

Het slachtoffer zette in de nacht van 18 op 19 september 2021 met vrienden de bloemetjes buiten op de Eiermarkt in Brugge. Rond 3.45 uur besloot ze huiswaarts te wandelen, maar ter hoogte van de Philipstockstraat begon een vreemde man haar te achtervolgen aan de overkant van de straat. “You want to have seks with me”, vroeg de man aan het toen 22-jarige slachtoffer. Het meisje zei dat hij haar met rust moest laten, maar dat had geen effect.

De man begon het meisje tegen haar wil te betasten en te kussen. “Uiteindelijk trok hij mijn cliënte in een steegje waarbij ze op de grond viel”, verduidelijkte advocaat Maxim Mervilde maandag in de Brugse strafrechtbank. “Hij bleef maar aandringen en betastte haar onder de kledij. Gelukkig passeerde er na enkele minuten een fietser en op dat moment kon mijn cliënte zich losrukken en weglopen.”

Identificatie

De studente snelde naar huis, maar hoorde plots iemand roepen. “Can I do something for you?”, klonk het. Het slachtoffer had niet door dat het om dezelfde man ging en wandelde verder. Maar aan haar woning werd ze opnieuw geconfronteerd met de man, die haar op de fiets was gevolgd. “Slaap met mij”, zei hij in het Engels. Hij vroeg ook het gsm-nummer van het meisje. “Overmand door schrik gaf ze dit”, stelde meester Mervilde. “Ze hoopte dat hij haar met rust zou laten.”

Maar dat bleek niet het geval. De fietser greep het meisje opnieuw vast en sleurde haar mee in een garagecomplex vlakbij haar woning. Daar werd ze brutaal verkracht en huilend achtergelaten. “Maar niet zonder eerst nog te vragen of ze ’s anderendaags met hem wou afspreken”, aldus meester Mervilde.

Meteen na de feiten stapte het meisje naar de politie. Die kon al snel een verdachte identificeren. Abdul D. (27) had zijn slachtoffer immers al een bericht gestuurd via WhatsApp en camera’s filmden hoe de Afghaan haar op straat lastigviel.

Vonnis

Tijdens zijn verhoor gaf D. toe dat hij het slachtoffer had ontmoet, maar naar eigen zeggen hadden ze alleen gekust en elkaar goedenacht gewenst. Nochtans werd op de bil van het meisje een spermaspoor aangetroffen. Maar dat kon nog niet met het DNA van de beklaagde worden vergeleken, want die is momenteel spoorloos. “Dit was het oertype van een verkrachting”, stelde procureur Lode Vandaele. “Een jongedame die in het holst van de nacht op weg naar huis de verkeerde man tegenkwam.”

Abdul D. werd maandagochtend voor de Brugse correctionele rechtbank bij verstek veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Ook tijdens zijn eerder proces besloot de Afghaan niet af te zakken naar de rechtbank. De beklaagde moet bovendien aan de burgerlijke partij een schadevergoeding van ruim 4.000 euro betalen. De rechtbank beval ook de onmiddellijke aanhouding van de man, die momenteel op vrije voeten is.