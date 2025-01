Wordt man vrijgesproken voor openbare zedenschennis aan vijver van Sun Parks?: “Ik zat daar door een plasprobleem”

Wordt een vijftiger vrijgesproken voor vermeende openbare zedenschennis aan de vijver van Sun Parks in Oostduinkerke? Een vrouw die er verbleef filmde de man vorige zomer toen hij tien minuten met zijn geslachtsdeel in zijn hand stond, maar de beklaagde kwam met een plausibele uitleg, en de nodige medische bewijsstukken. “Ik heb een medisch probleem waardoor het een kwartier duurt eer ik geplast heb. Ik had helemaal geen kwade bedoelingen.”

Op 29 juli vorig jaar belde een vrouw die in Sun Parks Oostduinkerke verbleef naar de politie. “Ze had een man gezien die tien minuten lang tussen de struiken aan de vijver stond met zijn geslachtsdeel in zijn hand”, sprak de procureur. “Hij verplaatste zich ook en verderop waren kinderen aan het spelen. De vrouw heeft de man gefilmd en volgens ons is het duidelijk dat dit om openbare zedenschennis gaat.”

Er werden zes maanden cel en 800 euro boete gevraagd voor de man, die een blanco strafblad heeft. “Ik had helemaal geen kwade bedoelingen”, sprak de man aangeslagen. “Ik heb een medisch probleem na een operatie enkele jaren geleden. Daardoor kan ik geen volle straal produceren, en duurt het tot een kwartier eer ik kan plassen. Bovendien komt dit soms plots, en kan ik niet snel een toilet opzoeken. Ik verbleef toen ook niet in het park, maar passeerde er tijdens een fietstochtje.” De man legde ook medische bewijzen boor. Op 14 februari oordeelt de rechter. (JH)