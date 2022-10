Winkeldievegge uit Kortrijk staat al voor vijftiende keer terecht: “Geen andere keuze”

Voor de vijftiende keer al stond een 62-jarige vrouw uit Kortrijk wegens winkeldiefstallen voor de rechter terecht. “Ik wil het achter mij laten maar heb echt geen andere keuze”, vertelde ze met een flauw stemmetje aan de rechter.

Dit keer sloeg ze onder meer in Albert Heijn, de Bloemenhal en Carrefour toe. Na de diefstal van 2 bloempotjes met planten kon ze op heterdaad betrapt worden. In haar tas bleken nog gestolen spullen te zitten.

“Het is voor haar een soort levensstijl geworden, wellicht ook een manier om te overleven”, schetste de openbare aanklager. “Altijd is de buit klein.” Hij vorderde dit keer een celstraf van 6 maanden en een boete. “Ik heb soms geen andere keuze. Er zijn dagen dat ik niets heb”, klonk het schrijnend. “Ik ben nu ziek en verblijf 4 dagen per week in het ziekenhuis.” Vonnis op 14 november. (LSi)