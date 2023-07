Winkeldief blijft in de cel voor aandeel in steekpartij in Oostende

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van een Algerijnse twintiger met een maand verlengd op verdenking van mededaderschap aan poging tot moord. De verdachte liep zaterdag tegen de lamp bij een winkeldiefstal, maar ontkent elke betrokkenheid bij de steekpartij van eind mei in Oostende.

Het incident deed zich op woensdag 31 mei rond 12.30 uur voor aan de Torhoutsesteenweg, nabij het kruispunt met de Oude Molenstraat. Twee mannen geraakten in een hoogoplopende ruzie verwikkeld, al zijn de precieze omstandigheden van dat conflict nog niet duidelijk. Op een bepaald moment werden snijwonden toegebracht aan een 34-jarige man.

Het slachtoffer viel uiteindelijk neer op de hoek met de Frére-Orbanstraat. Hij werd met ernstige verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis, maar verkeerde niet in levensgevaar. De dader nam na de steekpartij de benen en kon nog niet gevat worden.

Winkeldiefstal

Ondertussen werd op 22 juli wel een andere mogelijke betrokkene ingerekend. Medewerkers van een kledingzaak in de Kapellestraat sloegen rond 13 uur alarm toen twee mannen het etiket van een kledingstuk hadden afgetrokken. De verdachten sloegen op de vlucht, maar de dispatching van de lokale politie van Oostende zag op live camerabeelden dat ze een andere kledingwinkel binnenstapten in de Jozef II-straat. Ook daar zouden ze geprobeerd hebben om een winkeldiefstal te plegen. Bij hun arrestatie hadden ze bovendien de buit op zak van feiten eerder die dag in een drogisterij in de Kapellestraat.

Mededaderschap

De verdachte in de zaak van de steekpartij werd na verhoor door de Brugse onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mededaderschap aan moordpoging en op verdenking van verboden wapendracht. De Algerijn zou de dag voor de feiten een mes in de buurt verstopt hebben, maar ontkent dat met klem. Bovendien staat het volgens de verdediging ook vast dat het vermeende mes niet gebruikt werd bij de steekpartij.