Wingenaar die kopstoot gaf aan zwangere vriendin moet drankprobleem aanpakken

Een 41-jarige man uit Wingene heeft voor de Brugse strafrechtbank zes maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor partnergeweld. De man kampt met een zwaar drankprobleem.

Op 30 april vorig jaar kreeg M.R. het zwaar aan de stok met zijn vriendin, die toen zes maanden zwanger was. De Wingenaar had zwaar gedronken en gaf de vrouw een kopstoot op de neus. De vrouw liep daarbij verwondingen op en verklaarde aan de politie dat ze in het verleden al vaker klappen had gekregen. “Als hij gedronken heeft kent hij zijn grenzen niet”, stelde ze. Ook de ex van M.R. verklaarde dat hij haar tijdens hun relatie geregeld slagen gaf.

Al eerder veroordeeld

M.R. liep in het verleden al negen veroordelingen op, onder meer voor intrafamiliaal geweld. De rechtbank legde hem een resem strikte voorwaarden op. Zo mag hij de komende jaren geen alcohol meer drinken en moet hij ook zijn drankprobleem aanpakken. De man is nog altijd samen met het slachtoffer. De twee kregen intussen een dochtertje. (AFr)