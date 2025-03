“Wil je je onderbroek uitdoen?”: Man (26) riskeert celstraf voor sturen van seksueel getinte gesprekken via Snapchat, jongste slachtoffer amper 9 jaar

Een 26-jarige man riskeert 18 maanden cel met uitstel voor cyberlokking en aanzetten tot ontucht. De Blankenbergenaar had via Snapchat contact met verschillende minderjarigen, waaronder het jongste slachtoffer amper negen jaar. Telkens verstuurde hij seksueel getinte berichten en loog hij systematisch over zijn leeftijd. “Mijn client heeft wel degelijk een licht mentale beperking”, zegt advocaat Dirk Vandamme.

De bal ging aan het rollen toen de vader van een de slachtoffers op 27 november 2022 in de smartphone van zijn elfjarige dochter keek. De man zag hoe zijn dochter op Snapchat een gesprek voerde met ene ‘Lee Anoniem’ waarin wel héél expliciete seksuele vragen werden gesteld.

“Hij vroeg of het meisje al eens een stijve had gezien en of ze met zichzelf soms speelt”, zegt de procureur. De vader lichtte de politie in en tijdens een verhoor gaf het elfjarig meisje toe de jongeman per ongeluk toegevoegd te hebben.

‘Lee Anoniem’ gaf zich uit als een 17-jarige jongeman, terwijl hij op dat moment in werkelijkheid 23 jaar was. Ook de ouders van een negenjarig meisje ontdekten dat hun dochter met een jongeman communiceerde via Snapchat. “Hij vroeg of ze haar onderbroek wilde uitdoen”, ging de procureur verder.

“Bovendien verzekerde hij dat alles wat ze toonde tussen hen bleef.” Volgens het Openbaar Ministerie probeerde M.V. duidelijk een vertrouwensrelatie op te bouwen om de jonge meisjes zo in de val te lokken.

Huiszoeking

Uiteindelijk kon het Snapchatprofiel snel gelinkt worden aan M.V. uit Blankenberge. Tijdens een huiszoeking werd een smartphone gevonden waarop een schermopname staat met een 12-jarig meisje, het derde slachtoffer. Uit onderzoek bleek ook dat M.V. in de gesprekken een video verstuurde van zijn geslachtsdeel in erectie en waarop hij masturbeert. Uit psychiatrisch onderzoek blijkt dat de man geen geestesstoornis heeft, maar wel dat er sprake is van autisme en zwakbegaafdheid.

Volgens de verdediging is er echter wél sprake van een lichte mentale beperking. “Mijn cliënt heeft een IQ van 70, wat erop neer komt dat meneer een verstandelijk vermogen van een kind van 12 à 13 jaar heeft”, zegt meester Dirk Vandamme.

Zelf kreeg de twintiger ook even het woord, al namen de emoties bij M.V. duidelijk de bovenhand. Een celstraf is volgens de verdediging niet aan de orde. Daarom vroeg meester Vandamme dan ook de opschorting van straf, eventueel gekoppeld aan voorwaarden. Het Openbaar Ministerie vorderde 18 maanden cel met uitstel.

Vonnis op 28 april.