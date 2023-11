Wielsbekenaar bijt cipier in de arm tijdens celcontrole in Brugse gevangenis

Een 45-jarige man uit Wielsbeke riskeert vijf maanden cel voor geweld tegen twee cipiers. Tijdens een celcontrole in de Brugse gevangenis ging P.M. compleet door het lint.

Op 6 juli 2021 wilden de cipiers het traliewerk voor het raam in de cel van de beklaagde controleren. P.M. zat op dat moment in voorhechtenis op verdenking van zedenfeiten. De Wielsbekenaar verzette zich evenwel hevig tegen de controle en toen de cipiers op hem probeerden in te praten, ging hij compleet door het lint.

“De beklaagde sloeg en stampte in het rond”, verduidelijkte procureur Jinmin Arnou maandag op het proces voor de Brugse strafrechtbank. “Hij beet een van de cipiers in de arm. Die was hierdoor een dag werkonbekwaam. Van een andere cipier raakte de linkerschouder uit de kom.”

Tijdens zijn verhoor schoof P.M. de schuld van zich af en beweerde hij dat hij zélf werd geslagen door de cipier. Hij zou daarbij zelfs verwezen hebben naar George Floyd, de Afro-Amerikaanse man die in 2020 door een politieagent werd gedood tijdens een hardhandige arrestatie in Minneapolis.

Maar volgens de procureur blijkt nergens uit dat de cipiers zelf geweld zouden gebruikt hebben. Ook Bart Bleyaert, de advocaat van de gebeten cipier, deed dit verhaal af als onzin en vroeg 1.000 euro schadevergoeding voor zijn cliënt.

P.M. zelf kwam niet opdagen voor zijn proces. De rechtbank doet uitspraak op 11 december. (AFr)