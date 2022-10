Westendenaar krijgt voorwaardelijke straf na plunderen hotel

Een 29-jarige man uit Westende heeft een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar gekregen voor inbraak, diefstal en misbruik van vertrouwen. T.B. plunderde onder meer een leegstaand hotel.

Volgens de rechtbank wist de twintiger maar al te goed dat hotel Melrose in Westende al enige tijd leegstond, toen hij in februari dit jaar het gebouw binnendrong. Hij nam er tien televisietoestellen, een camerasysteem, een laptop, twee printers, een betaalterminal en een kistje met sleutels. Het kistje in kwestie werd tijdens een huiszoeking aangetroffen in de woning van T.B. De televisietoestellen verkocht hij door. Enkele exemplaren werden tijdens het onderzoek aangetroffen bij helers.

De Westendenaar maakte zich ook schuldig aan enkele fietsdiefstallen in Middelkerke. Zo stal hij op 28 februari twee elektrische plooifietsen uit een garage. Vijf dagen eerder had hij al een andere elektrische fiets buitgemaakt.

Kopstoot

Op 26 februari leende hij dan weer de smartphone van zijn bovenbuur. Het slachtoffer zou het toestel na vijf minuten terugkrijgen, maar dat gebeurde niet. T.B. verkocht de gsm door in ruil voor 0,5 gram cocaïne.

Bij zijn arrestatie door de politie gedroeg hij zich ook nog eens weerspannig. Zo probeerde hij de agenten een kopstoot te geven en hen te bijten. Op het proces vorderde het Openbaar Ministerie de internering van T.B. De rechter ging daar echter niet op in, omdat volgens hem niet aan de voorwaarden van de wet was voldaan. Hij legde de Westendenaar daarentegen een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar op. Eén van de helers van een televisietoestel werd mee vervolgd en kreeg 4 maanden gevangenisstraf opgelegd. (SDV)