Westendenaar krijgt vier maanden celstraf met uitstel voor slagen met bamboestok tijdens ruzie over drugs

Op 23 februari vorig jaar trok slachtoffer T.B. naar de woning van beklaagde J.D. in Westende. T.B. had nog wat cocaïne tegoed nadat hij eerder een pot tabak overhandigd had aan J.D. Het kwam tot een hevige ruzie waarbij B. zijn tabak terugeiste. Hierop gaf J.D. hem enkele harde slagen met een bamboestok.

T.B. verwittigde nog diezelfde nacht de politie en die trof in het appartement bloedsporen aan op de muur. J.D. beweerde aanvankelijk dat het slachtoffer zelf met zijn vuist tegen de muur had geslagen, maar uiteindelijk gaf hij toe dat hij klappen had uitgedeeld met de bamboestok. “Hij weigerde mijn woning te verlaten”, verklaarde J.D. Later beweerde hij dat hij sloeg om zich te verdedigen.

De rechtbank hechtte geen geloof aan het relaas van J.D., die niet kwam opdagen voor zijn proces. De man liep in het verleden al meerdere veroordelingen op, onder meer voor drugs en slagen. T.B. is evenmin onbesproken. Hij kreeg in oktober vorig jaar twee jaar voorwaardelijk voor diefstal van tien televisies, twee printers en een betaalterminal in een leegstaand hotel in Westende. J.D. kreeg toen vier maanden effectief voor heling van een van de televisietoestellen. (AFr)