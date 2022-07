Westendenaar geïnterneerd na messteek aan buur, ook verpleegster en ambulancier delen in klappen

De raadkamer in Brugge heeft een 57-jarige Westendenaar geïnterneerd na een poging tot doodslag op een buur. Ook een verpleegster en een ambulancier kregen klappen van Philippe B.

Op 13 januari kreeg Philippe B. het met zijn 58-jarige buurman aan de stok. B. haalde uit met een mes en de buur werd met een steekwonde naar het ziekenhuis overgebracht.

Bril beschadigd

Ook B. belandde met verwondingen in het AZ Damiaan in Oostende. Daar viel hij een 37-jarige verpleegster aan. ’s Anderendaags had B. in zijn cel opnieuw medische hulp nodig en kwam een ambulance ter plaatse. Een ambulancier kreeg uit het niets twee slagen. Het slachtoffer bleef ongedeerd maar zijn bril raakte wel beschadigd.

Philippe B. kampt met een drank- en drugsproblematiek en liep in het verleden al meerdere veroordelingen op.

Geestesstoornis

Zo kreeg hij in december 2017 een jaar voorwaardelijke celstraf omdat hij zijn drinkebroer in de hals stak met een glasscherf.

In mei 2020 kreeg hij twee jaar effectief voor diefstallen en slagen. Na de feiten van januari stelde de gerechtspsychiater een geestesstoornis vast bij de man. (AFr)