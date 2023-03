West-Vlaamse rechters legden vorig jaar ruim zeshonderd werkstraffen op

In 2022 hebben de West-Vlaamse rechters in totaal 6013 werkstraffen opgelegd. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers opvroeg bij bevoegd minister Zuhal Demir. Vooral verkeersovertredingen worden bestraft met een werkstraf.

De vier justitiehuizen in West-Vlaanderen (Ieper, Veurne, Brugge en Kortrijk) ontvingen in 2022 in totaal 613 dossiers waarin een werkstraf werd opgelegd. Vooral in Kortrijk en Brugge – respectievelijk 252 en 238 dossiers – hebben de justitiehuizen de handen vol met de opvolging van die straffen. In onze provincie worden opvallend minder werkstraffen opgelegd dan in andere provincies. Antwerpen spant de kroon met 1729 dossiers, gevolgd door Brussel-Leuven met 1386 dossiers. Alleen in Limburg (540 dossiers) worden nog minder werkstraffen opgelegd dan in West-Vlaanderen.

De meeste werkstraffen zijn weggelegd voor de leeftijdscategorie tussen 18 en 24 jaar oud. Een werkstraf heeft het voordeel dat, eens ze goed uitgevoerd is, de veroordeelde een blanco strafregister kan behouden. Vooral voor jongeren, die vaak nog op zoek moeten naar een eerste tewerkstelling, houden rechters hier rekening mee. Ook jeugdrechters kunnen werkstraffen opleggen. In onze provincie kregen vijftien jongeren van 16 en 17 jaar oud in 2022 een werkstraf. Bij 65-plussers is de maatregel veel minder populair. Slechts twee 65-plussers kregen een werkstraf opgelegd.

Uit de cijfers blijkt dat vooral verkeersovertreders in de politierechtbank een werkstraf krijgen. Politierechters in West-Vlaanderen legden de maatregel in 2022 maar liefst 201 keer op. Ook voor eigendomsdelicten, zoals diefstallen, of delicten tegen personen, zoals slagen en verwondingen wordt geregeld een werkstraf opgelegd. In zedendelicten, zeker voor feiten ten aanzien van minderjarigen, zijn werkstraffen zelden een gepaste straf. In West-Vlaanderen werd vorig jaar slechts één keer een werkstraf opgelegd in een zedendossier.