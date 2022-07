Werkstraffen voor vader en zoon na inbraak bij overburen op Zilveren Spoor in Moorsele

De leegstand van een deel van de site van het Zilveren Spoor in Moorsele, bij Wevelgem, bracht een vader en een zoon op verkeerde gedachten. Ze braken in om te kijken of zij er hun intrek niet konden nemen, maar werden betrapt. Het leverde hen een werkstraf van respectievelijk 70 en 50 uren op. “Het was een stom idee”, gaven ze beiden toe.

Na een verblijf van twaalf jaar in de cel belandde Peter C. (53) op een appartementje in de Overheulestraat bij een gokverslaafde vrouw met drie kinderen. Ook zoon F. (26) nam er zijn intrek. “Geen ideale omstandigheden, dus kwamen we op het idee om in het Zilveren Spoor eens te kijken of we daar niet konden intrekken. Een deel stond er toch al lang leeg”, aldus Peter C.

Samen met zijn zoon brak hij via een kelderraam binnen, maar ook daar bleek het niet ideaal om te verblijven. Ze pikten dan maar een computer en twee kluisjes, maar werden betrapt. “Eigenlijk wilden we gewoon weg uit dat appartement. Maar nu beseffen we dat het een stom idee was”, klonk het.

Beiden toonden zich bereid een werkstraf uit te voeren. (LSi)