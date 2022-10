Werkstraffen voor racisme op de kusttram

Een 61-jarige man uit Blankenberge en een 69-jarige man uit Knokke-Heist zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld tot respectievelijk 60 en 46 uur werkstraf voor racistische uitlatingen op de kusttram. Een medepassagier werd onder andere uitgescholden voor ‘vuile aap’. Het openbaar ministerie had respectievelijk drie en één maand gevangenisstraf gevorderd.

E.M. (61) en C.V. (69) zaten op 8 juni 2021 na een verjaardagsfeestje op de kusttram in Blankenberge. Toen een jongeman met een step opstapte, begonnen de beklaagden hem uit te schelden omwille van zijn huidskleur. De bestuurder merkte dat de situatie uit de hand liep en drukte het agressiealarm in.

De politie was al bezig met een actie tegen zwartrijders en was vergezeld van een immigratieambtenaar. Ook hij kreeg omwille van zijn afkomst racistische verwijten naar zijn hoofd geslingerd. “Het is altijd hetzelfde met die apen”, klonk het bijvoorbeeld. De beklaagden zouden onder meer ook ‘vuile Marokkanen’ en ‘klootzak, ga terug naar je land’ geroepen hebben. M. zou bovendien geprobeerd hebben om te trappen naar de immigratieambtenaar.

Procureur Fauve Nowé merkte nog op dat M. een T-shirt en een mondmasker van het Vlaams Belang droeg. Volgens het OM staken de beklaagden hun sympathie voor het Vlaams Belang ook niet onder stoelen of banken. Er werden gevangenisstraffen gevorderd, maar het parket kon zich ook vinden in een werkstraf.

Tijdens zijn verhoor beweerde M. dat hij meestal ‘zwarte aap’ en niet ‘vuile aap’ roept. Op het proces hield hij vol dat hij helemaal niets had gezegd. “Die jongen provoceerde ons wel door de hele tijd met zijn skateboard tegen mijn scheenbeen te stoten.” Ook V. verklaarde dat het slachtoffer hen had aangevallen. Naar eigen zeggen waren ze ook helemaal niet zo dronken, al wist hij niet zeker of hij iets geroepen had. “Maar het zou kunnen, want ik was een beetje gefrustreerd.” De beklaagden stelden ten slotte dat ze zeker geen racisten zijn, aangezien ze veel buitenlandse vrienden en collega’s hebben.