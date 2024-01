Werkstraffen voor duo dat betrapt werd met drugs en cash geld “uit casino”

Twee jongemannen uit het Kortrijkse zijn veroordeeld tot een werkstraf voor het bezit van drugs. Ze werden op 11 november 2022 betrapt na een controle van een anonieme politiewagen.

Op 11 november 2022 spotte een anonieme wagen van de politie hun Volkswagen Golf. Daarbij zagen ze hoe de bestuurder en passagier van plaats wisselden. De 19-jarige Y.B. uit Harelbeke en zijn kompaan S.J. (20) uit Kortrijk werden daarop gefouilleerd.

Op Y.B. werd een zakje met een halve gram cocaïne gevonden. Uiteindelijk vond ook een huiszoeking plaats waar nog meer drugs gevonden werd, maar ook attributen die zouden wijzen op verkoop. De politie vond ook een hele hoop cash geld. “Uit de verkoop van auto, in het zwart weliswaar”, zei de ene. De andere had een andere verklaring. “Gewonnen in het casino.”

Uiteindelijk werd het tweetal enkel veroordeeld voor het bezit van drugs. Y.B. moet een werkstraf van 60 uur uitvoeren – of een vervangende gevangenisstraf van zes maanden. J.S. komt er dan weer van af met een werkstraf van vijftig uur – of een vervangende gevangenisstraf van vijf maanden. (JD)