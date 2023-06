Werkstraffen na zinloos geweld op nieuwjaarsdag: dronken jongeren slaan man breuken in gezicht aan station Ieper

Twee meerderjarigen uit een groep jongeren, die na een dronken nieuwjaarsnacht vorig jaar een man toetakelden aan het station van Ieper, zijn veroordeeld tot werkstraffen. De man van vreemde origine liep breuken op in het gezicht en krijgt een schadevergoeding.

Het duo riskeerde aanvankelijk celstraffen tot een jaar cel voor de feiten in de ochtend van 1 januari 2022. Zonder aanleiding gingen ze even na 7 uur een persoon te lijf bij het spoor van het station van Ieper. De man viel op de grond en incasseerde slagen en schoppen op verschillende plekken op zijn lichaam en gezicht.

Camera’s in de stationsbuurt registreerden de feiten en de twee meerderjarigen uit de groep moesten zich verantwoorden voor de correctionele rechtbank van Ieper. De procureur vorderde een gevangenisstraf van een jaar met probatie-uitstel voor eerste beklaagde A.P. (20) uit Menen en een half jaar cel met uitstel voor tweede beklaagde B.C. (19) uit de Wervikse deelgemeente Geluwe.

Belachelijk

“De feiten worden niet betwist en zijn belachelijk en laakbaar”, oordeelde ook Thomas Vandemeulebroucke, die P. kwam verdedigen in de rechtbank. De rechter merkte op dat het strafregister van P. al verschillende veroordelingen vertoonde. Vandemeulebroucke pleitte voor een werkstraf. “Mijn cliënt volgt momenteel een opleiding IT in de hogeschool.”

De tweede beklaagde uitte zijn spijt dat hij ooit in contact kwam met de eerste. “Ze hebben die avond enorm veel gedronken, waardoor zijn normbesef vervaagde”, aldus Tom Vlaeminck, de advocaat van B.C. “Mijn cliënt liet zich meeslepen, maar gaf enkel slagen op de rug. Dat was duidelijk te zien op de beelden.”

De rechter milderde de gevorderde straffen maandag en veroordeelde P. tot een werkstraf van 140 uur en een boete. C. kreeg een werkstraf van 46 uur.

Slachtoffer A.B. liep zware verwondingen op, waaronder meerdere breuken in het gezicht. De man is geboren in het Afrikaanse land Guinea en woont nu in Nieuwkerke. Er zou geen sprake zijn van een racistisch motief.

“Hij werkt in aardappelverwerkend bedrijf Clarebout Potatoes en was een periode arbeidsongeschikt”, aldus advocate Sophie Gruwez, die een voorlopig bedrag van 5.000 euro vroeg als schadevergoeding.

De rechter kent een vergoeding toe van 250 euro voor de schade aan zijn kledij, en een voorlopige vergoeding van 2.500 euro voor de andere schade. (TP)