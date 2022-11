Werkstraffen gevraagd voor overval in het drugsmilieu Brugge

Voor een overval in het drugsmilieu vragen twee jonge Bruggelingen een werkstraf. Ze waren een studio binnengedrongen en gingen aan de haal met een zak drugs en een kluis.

De feiten dateren van eind januari vorig jaar. Bij de politie van Brugge liep op dat moment een telefoontje binnen van de bewoonster van een appartementsgebouw. De vrouw vermoedde dat drie mensen haar buurman aan het afranselen waren. De agenten snelden ter plaatse en troffen in de studio inderdaad bloedspatten op de grond aan. In de studio hing bovendien een cannabisgeur.

De bewoner werd uiteindelijk in de buurt gevonden en bleek op verschillende plaatsen gewond te zijn. Hij was aangevallen door drie mannen. “Zij waren op zoek naar iemand anders en begonnen me aan te vallen toen ik zei dat ik die niet kende”, verklaarde hij.

Het kostte de speurders niet al te veel moeite om de drie verdachten te identificeren. Het ging om drie jongeren uit het drugsmilieu. Camerabeelden toonden het ze uit het pand vluchtten met een zak cannabis, geld, een boek en een kluis.

Niet mals

Bilal B. (21) kreeg een gevangenisstraf van twee jaar van de rechter. Hij werd eerder al voor gelijkaardige feiten veroordeeld. Marouane T. (20) en Fawzi H. (19) kregen een celstraf van 20 maanden. Die laatste zit momenteel al in voorhechtenis in de gevangenis voor een andere diefstal met geweld. De eerste stuurde zijn kat naar het proces. Bilal B. en Fawzi H. gingen ook als enige in beroep om een werkstraf te vragen. Maar de procureur-generaal was vooral niet mals voor Bilal B.

Hij was in mei nog maar verschenen voor het hof, nu in november opnieuw en op 21 december moet hij opnieuw voorkomen. Intussen werd hij in maart nog maar eens betrapt met cannabis. “Je bent goed op weg om een ticket te bekomen richting Lege Weg (waar de gevangenis van Brugge staat, nvdr.). En het zal geen city-tripje zijn, maar voor een langere periode!”

Ook de Irakees Fawzi H. kreeg intussen al twee veroordelingen. Toch vroegen beide een werkstraf voor het hof. Uitspraak op 30 november.

(OSM)