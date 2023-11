Werkstraffen en internering voor jongeren die rellen veroorzaakten op Blankenbergse strand: “Eerlijk proces kwam niet in het gedrang”

Vier twintigers hebben voor de Brugse correctionele rechtbank tot 150 uur werkstraf gekregen voor hun aandeel in de zware rellen op het Blankenbergse strand in augustus 2020. Een vijfde beklaagde werd geïnterneerd. Volgens de verdediging kregen de jongelui geen eerlijk proces, maar de rechtbank veegde die stelling van tafel. “Een evenwichtige uitspraak”, stelt de advocaat van de burgerlijke partijen.

De beelden van de rellen van 8 augustus 2020 op het Blankenbergse strand gingen de wereld rond. Ter hoogte van de Weststraattrap keerde een groep jongeren zich tegen de redders en de massaal opgetrommelde politie. Ze gooiden daarbij met alles wat ze te pakken konden krijgen, waaronder parasols, glazen flessen en strandstoelen. Na de broeierige veldslag werden drie relschoppers aangehouden. Uiteindelijk werden vijf meerderjarige verdachten voor de strafrechtbank gedaagd wegens opzettelijke slagen en verwondingen en gewapende weerspannigheid.

Kritiek op houding

Tijdens het proces vroeg procureur achttien maanden cel voor Darlinshy B. (21) uit Jette. Voor Alseny D. (21) uit Elsene, Theofilo P. (22) uit Chapelle-lez-Herlaimont, Liberiaan Moise B. (23) uit Jette en Mame N. (21) uit Brussel vroeg hij een jaar cel. Hij hekelde de houding van de jongelui. “In plaats van hier het hoofd te buigen en hun fouten toe te geven, kiezen deze grootstedelijke jongens ervoor om de personen die het onderzoek voerden in twijfel te trekken.”

Volgens de verdediging werd het onderzoek door de politiezone Blankenberge/Zuienkerke partijdig gevoerd. De advocaten vroegen de rechter dan ook om de strafvordering van het openbaar ministerie onontvankelijk te verklaren. “Het is onbegrijpelijk dat zij zelf het onderzoek mochten voeren”, pleitte Yen Buytaert, de advocaat van Alseny D. “Hier is geen eerlijk proces mogelijk.” De rechtbank veegde die stelling maandag evenwel van tafel en oordeelde dat een eerlijk proces niet in het gedrang kwam.

Aanstokers

De procureur wees Darlinshy B. en Alseny D. aan als aanstokers van de rellen. Alseny D. werd op het strand als eerste in de boeien geslagen na verbale agressie en schopte daarbij wild om zich heen. Darlinshy B. kwam hem met een fles whisky in de handen ter hulp. “Hij jutte ook de anderen op en zette de aanval in met een parasol”, aldus Demeester. Alseny D. liep nog geboeid weg uit de combi, maar kon meteen weer ingerekend worden.

De hevige rellen ontstonden op zaterdag 8 augustus 2020 op het strand van Blankenberge, ter hoogte van de Weststraattrap. © a-JVM

Darlinshy B. kreeg maandag uiteindelijk 150 uur werkstraf. Als hij die niet correct uitvoert, wachten hem vijftien maanden cel. Moise B. en Mame N. kregen dezelfde straf opgelegd. De rechtbank achtte Alseny D. enkel schuldig aan weerspannigheid bij zijn arrestatie en gaf hem 100 uur werkstraf. Als hij die niet correct uitvoert wachten hem tien maanden cel. Voor Theofilo P., die met een bipolaire stoornis kampt, beval de rechtbank de internering.

Aan de stad Blankenberge en de politiezone Blankenberge/Zuienkerke kende de rechtbank respectievelijke schadevergoedingen toe van 6.000 en 1.000 euro. Dertien agenten kregen in totaal 8.700 euro schadevergoeding toegewezen en aan de hoofdredder moeten de beklaagden 300 euro schadevergoeding betalen.

Beklaagden krijgen kans

Patrick Arnou, de advocaat van de burgerlijke partijen, noemt de uitspraak evenwichtig. “Enerzijds werd brandhout gemaakt van de stelling dat de politie partijdig was. Anderzijds geeft de rechtbank de beklaagden nog een kans, omdat het ten slotte om jonge mensen gaat. Het gaat wel om zware werkstraffen, met een celstraf als stok achter de deur. Dat de agenten ook een individuele schadevergoeding krijgen toegekend, is een goede zaak. De rechtbank zegt dus duidelijk dat je als politieman niet zomaar hoeft te aanvaarden dat je bekogeld wordt met flessen en parasols.” (AFr)