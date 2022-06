Werkstraf voor zinloos geweld op strand van Oostende

Twee 27-jarige Brusselaars zijn door de Brugse strafrechter veroordeeld tot 60 uur werkstraf voor opzettelijke slagen en verwondingen. Tijdens een discussie over het gooien van zand kreeg een man onder de ogen van zijn kinderen rake klappen. Het openbaar ministerie had tien maanden gevangenisstraf gevorderd, maar kon zich ook vinden in een werkstraf.

Op 11 augustus 2020 zat het slachtoffer met zijn verloofde en hun kinderen te picknicken op het strand van Oostende. In hun buurt zat ook een groepje Brusselse jongeren. Toen de jongeren met zand begonnen te gooien, kwam het tot een discussie. Het slachtoffer kreeg onmiddellijk rake klappen en verloor daarbij zelfs een paar tanden. Ook zijn verloofde deelde in de klappen, maar die daders konden niet geïdentificeerd worden.

De advocaat van D.B. uit Sint-Jans-Molenbeek vroeg tevergeefs om de zaak naar een Franstalige rechtbank te verwijzen. Daarnaast stelde meester Stijn Leliaert dat de Guineeër eerst uitgedaagd werd door het slachtoffer. De verdediging van B.S. uit Sint-Gillis schetste een gelijkaardig verhaal. Beide kampen zouden onmiddellijk heel agressief gereageerd hebben toen toevallig wat zand op het slachtoffer was beland. De advocaten van beide beklaagden vroegen met succes om een werkstraf uit te spreken.

De rechter veroordeelde de jonge Brusselaars uiteindelijk tot een werkstraf van 60 uur. Als ze die werkstraf niet of onvolledig uitvoeren, hangt hen alsnog vier maanden cel boven het hoofd. De beklaagden kregen ook een boete opgelegd van 400 euro, waarvan de helft met uitstel. (Belga)