Werkstraf voor verkoopster die Aartrijkse kledingzaak duizenden euro lichter maakte met ingenieus systeem

Via een ingenieus systeem kon een 27-jarige vrouw uit Aartrijke jarenlang kledij stelen in de winkel waar zij werkte. Goed voor een totale waarde van ruim 12.000 euro. Tot de winkelverantwoordelijke haar in de val lokte.

Personeelsleden van A-Mode in Aartrijke mochten kledij mee naar huis nemen om te passen en acht dagen ‘reserveren’ om te beslissen of ze die wilden kopen met 25 procent korting. Van dat systeem maakte C.I. schromelijk misbruik. Wanner ze kledij mee naar huis nam, liet ze dezelfde spullen uit een ander filiaal overkomen en verborg ze die in het Aartrijkse magazijn. Vervolgens ‘retourneerde’ ze de verborgen artikels en hield ze de artikels die ze mee naar huis nam, zonder die te betalen.

Drie jaar lang bleven de loondiefstallen onder de radar, tot de winkelverantwoordelijke haar gesjoemel in de gaten kreeg en een val opzette met gemerkte kledij-etiketten. Zo kon hij haar op 6 april 2022 uiteindelijk op heterdaad betrappen. Tijdens een huiszoeking diezelfde dag overhandigde ze twee zakken met kledij ter waarde van 700 euro aan de speurders. Ze gaf de feiten toe en werd op staande voet ontslagen

De beklaagde had ook een toestel gestolen om de veiligheidssystemen van de gestolen kledij los te maken. Twee dagen na de huiszoeking trof een tuinman drie volle zakken met dergelijke alarmsystemen in enkele containers aan het kasteel d’Aertrycke. Op basis van die veiligheden kon het gerecht nagaan hoelang I. al diefstallen pleegde. Ze zou voor minsten 12.000 euro aan kledij hebben scheefgeslagen.

Schuldinzicht

Het openbaar ministerie vroeg een fikse werkstraf voor C.I. en hield daarbij onder andere rekening met haar blanco strafblad. “Ik heb een fout begaan en daar moet ik voor gestraft worden”, snikte de vrouw op haar proces voor de Brugse strafrechtbank. “De mensen herkennen mij op straat en spreken mij aan op de feiten.”

De rechtbank veroordeelde C.I. uiteindelijk tot 100 uur werkstraf en verwees naar haar schuldinzicht en de eerlijkheid die ze aan de dag legde tijdens haar verhoor. Als ze haar werkstraf niet correct uitvoert, wacht de vrouw twaalf maanden cel. Aan A-Mode moet ze 4.000 euro voorlopige schadevergoeding betalen. (AFr)