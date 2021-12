Werkstraf voor uitbater Italiaans restaurant die cocaïne dealde

Een 26-jarige Afgaan en ex-uitbater van een Italiaans restaurant in Brugge heeft in beroep een werkstraf gekregen voor de verkoop van cocaïne.

Tussen maart en september 2018 verkocht de man naar eigen zeggen 10 gram per week tegen 35 euro per gram aan twee klanten. Dat heeft hem in die periode naar ook slechts 1.500 à 2.000 euro opgeleverd. Maar de procureur-generaal geloofde er niets van. “De prijs voor cocaïne bedraagt tussen de 50 en 60 euro per gram. Dus ofwel verkocht je rommel, ofwel kocht je in grote hoeveelheden aan om ze dan goedkoop per gram te kunnen verkopen. En ik heb niemand horen klagen over de geleverde kwaliteit. Dus ik denk dat je wel meer had dan twee klanten.”

In faling

De man is sinds 2010 in België en kwam in het uitgaansmilieu in 2018 in contact met drugs. Van dan af is hij beginnen verkopen tot hij tegen de lamp liep. Maar hij had nog meer pech toen hij begin 2020 een Italiaans restaurant overnam in het centrum van Brugge. Enkele maanden later sloeg de coronacrisis toe.

Inmiddels is het restaurant in faling en zit de man in zware schulden. Hij kreeg 15 maanden effectief voor het dealen, maar hoopte op begrip van het hof en een werkstraf. Het hof gaf hem die kans en veroordeelde hem tot een werkstraf van 120 uur. Indien hij die niet uitvoert, moet hij twaalf maanden naar de gevangenis. (OSM)