Werkstraf voor twintiger die eigen ‘vriend’ klappen gaf met gehoorschade tot gevolg

Een 23-jarige man moet van de strafrechter een werkstraf van 100 uren vervullen en een geldboete betalen omdat hij zijn eigen ‘vriend’ in elkaar sloeg in een hotelkamer in Nieuwpoort. Volgens het slachtoffer liep hij daarbij blijvende gehoorschade op en daardoor werd hij onderzocht door een deskundige. B.V. moet hem nu een schadevergoeding betalen.

Op 29 juni 2023 had de 23-jarige B.V. een kamer gehuurd in het Cosmopolite Hotel in Nieuwpoort. In de kamer op de verdieping boven hem verbleven twee vrienden van hem: G.M. en D.A. Op een bepaald moment ontstond ruzie tussen beiden. “Hij is hun hotelkamer binnendrongen en heeft mijn cliënt tot bloedens toe geslagen”, sprak de advocaat van G.M. “De gevolgen waren niet min. Zijn hele gezicht was gezwollen en zat onder het bloed. Tot op vandaag heeft hij blijvende hinder. Hij liep een kraakbeenletsel op aan het gehoor en heeft een verminderd gehoor. We vragen een voorlopige schadevergoeding van 7.000 euro en vragen een deskundige aan te stellen om hem te onderzoeken.”

De rechter besloot dat er inderdaad een deskundige aangesteld moest worden en die onderzocht G.M. intussen. B.V. werd voor die feiten veroordeeld tot een werkstraf van 100 uren en een geldboete van 1.200 euro. Hij moet zijn vriend ook een schadevergoeding betalen. B.V. ontkende wel de slagen aan zijn andere vriend D.A. en werd daarvoor vrijgesproken. (JH)