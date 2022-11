Werkstraf voor student-voetballer die rekening liet misbruiken door oplichters

Een 20-jarige student en voetballer uit Roeselare gaf voor de rechter in Kortrijk toe dat hij had moeten weten dat er iets niet pluis was toen hij zijn rekeningnummer liet gebruiken om geld door te sluizen. De rechter gaf hem daarvoor een werkstraf van 60 uren. Hij moet het slachtoffer ook 2.300 euro betalen.

“Ik kreeg een voorstel om wat snel geld te verdienen en ging er op in.” Tussen mei 2020 en februari 2021 stelde J.V. als ‘moneymule’ tot twee keer toe zijn bankrekening ter beschikking om geld op door te storten. Nochtans was hij na een eerste keer al door de politie ondervraagd. Op de rekening belandde in totaal 22.000 euro, geld dat een vrouw stortte toen een oplichter zich in berichten voordeed als haar dochter die in nood om geld vroeg.

“Hij heeft er niets aan verdiend”, aldus zijn advocaat Michiel Van Eeckhoutte. Meer zelfs: na het vonnis scheurde hij er alleen maar zijn broek aan, want de rechter verklaarde ook nog eens 2.500 euro verbeurd. (LSi)