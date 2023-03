Werkstraf voor Roeselaarse winkeldief die gestolen vuilniszakken terugbrengt: “Verkeerde formaat”

Een 32-jarige man uit Roeselare die in warenhuis Okay twee pakken vuilniszakken van 60 liter had gestolen, keerde wat later met de buit terug en vroeg de zakken terugbetaald te krijgen. “Het was het verkeerde formaat”, verklaarde hij. De rechter gaf hem voor de diefstal een werkstraf van 70 uren.

Q.P. moest zich voor de rechter in Kortrijk verantwoorden voor in totaal drie winkeldiefstallen in de vestigingen van warenhuis Okay in Roeselare en Ardooie. Naast vuilniszakken ging hij er op oudjaar 2021 en 18 januari 2022 ook met flessen whisky vandoor. Hij kon op de camerabeelden van de winkel herkend worden. Toen hij op 15 januari met de gestolen vuilniszakken thuis kwam, stuurde zijn vriendin hem echter prompt terug omdat ze het verkeerde formaat hadden.

Eerder al veroordeeld

Een onbekende voor het gerecht is Q.P. niet want hij liep eerder al zes veroordelingen voor diefstallen en drugs op. Hij kon daardoor niet meer op een voorwaardelijke straf rekenen. De gestolen spullen betaalde hij aan Okay terug. (LSi)