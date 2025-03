Werkstraf voor poetsvrouw die aanzienlijke geldsom stal in Torhoutse nagelstudio: “Ik had financiële problemen”

Een 30-jarige poetsvrouw uit Torhout heeft voor de Brugse strafrechtbank 80 uren werkstraf nadat zij met 1.160 euro aan de haal ging bij een klant.

Beklaagde K.A. werd op 17 mei 2023 op heterdaad betrapt tijdens haar werkzaamheden bij een klant in Torhout. De Poolse vrouw had twintig euro gestolen uit de portefeuille van het slachtoffer en ook nog eens 140 euro uit een geldkistje in de praktijkruimte van haar nagelstudio. Toen de politie ter plaatse kwam, toonde ze meteen waar ze het geld verstopt had.

Tijdens haar verhoor bekende K.A. dat ze al vaker geld gestolen had uit de nagelstudio van het slachtoffer. In totaal ging het om 1.000 euro. “Ik kampte met financiële moeilijkheden”, stelde ze. Op haar proces vroeg de vrouw een werkstraf en gaf ze aan zich diep te schamen voor wat ze deed. De rechtbank hield ook rekening met haar blanco strafblad en het feit dat ze het gestolen geld al grotendeels terugbetaalde.

Als K.A. haar werkstraf niet correct uitvoert, kan ze alsnog zes maanden cel krijgen. (AFr)