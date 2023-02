Werkstraf voor oplichting buurvrouw voor veroordeelde beleggingsadviseur

Een 53-jarige voormalige beleggingsadviseur die in de Waregemse regio tal van vrienden en kennissen voor zo’n 1 miljoen euro oplichtte, is opnieuw veroordeeld voor oplichting. Van zijn buurvrouw dit keer. De rechter gaf hem een werkstraf van 100 uren en een boete van 1.200 euro.

In 2018 kwam Kurt D. in opspraak. Hij troggelde tal van vrienden en kennissen geld af, onder het mom het geld aan mooie rentes te beleggen. In werkelijkheid investeerde hij het geld enkel en alleen in zijn eigen luxeleventje. Reisjes naar Dubai, dure merkkledij, gastronomische etentjes, gokspelen,… Het leverde hem uiteindelijk vier jaar cel, waarvan één jaar effectief, en een boete van 16.000 euro op.

Na een verblijf in de cel verhuisde hij naar een appartement in Anzegem. Ook daar slaagde hij er in een buurvrouw rond zijn vinger te winden en zo’n 20.000 euro af te troggelen. “Uit pure noodzaak”, klonk het. “Ik had zelfs geen geld om boodschappen te doen.” “Maar hij beloofde meer terug te betalen dan was gegeven”, aldus de advocaat van het slachtoffer. “Er was sprake van geld van een Zwitserse bank waar hij binnenkort over zou beschikken. Opnieuw ging hij met het geld op de Lotto spelen.” Zo’n 5.000 euro gaf Kurt D. wel terug. “Het was altijd de bedoeling om alles terug te betalen”, hield D., die ondertussen in Gent woont, vol. (LSi)