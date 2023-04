Werkstraf voor Oostendse twintiger die bankrekening ter beschikking stelde van phishingbende

Een 25-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 60 uur werkstraf gekregen voor zijn rol als geldezel voor een phishingbende die een vrouw 115.000 euro lichter maakte. M.H. had eerder bij verstek een jaar cel gekregen.

Begin vorig jaar werd M.H. gecontacteerd door het Snapchat-account “Snel geld verdienen”. Hij stemde ermee in om op zijn naam een bankrekening te openen en vervolgens de kaart en pincode uit te lenen. In ruil zou hij 1.000 euro krijgen. Niet veel later werd 2.412 euro via de rekening versluisd. Het geld bleek een deeltje van de 115.000 euro die een vrouw van haar rekeningen zag verdwijnen nadat ze in de val was gelokt door een phishingbende.

Op de rekening van M.H. bleef uiteindelijk 192 euro staan. De twintiger probeerde die som af te halen in de bank, maar daar ving hij bot. Het parket vervolgde hem begin dit jaar voor zijn rol als zogenaamde “money mule” of geldezel. De Oostendenaar kwam evenwel niet opdagen voor zijn proces en kreeg op 1 februari bij verstek een jaar effectieve celstraf.

Dure levensstijl

M.H. tekende verzet aan tegen zijn straf waarna de zaak in maart opnieuw voor de rechtbank kwam. Volgens zijn advocaat Stijn Leliaert had M.H. op het moment van de feiten een dure levensstijl. “Hij ging vaak uit, dronk veel en kocht dure kledij”, pleitte hij. “Het was een onverstandige jeugdzonde.”

H. kreeg zijn beloning uiteindelijk nooit te zien en voelde zich naar eigen zeggen ook zelf slachtoffer. Intussen gooide hij zijn leven om en contacteerde hij het slachtoffer om het gestolen bedrag terug te betalen. Als hij zijn werkstraf niet naar behoren uitvoert, wordt die omgezet in acht maanden cel. (AFr)