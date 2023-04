Werkstraf voor Koekelaarse koerier die vinger groenarbeider brak tijdens geval van verkeersagressie

Een veertiger uit Koekelare heeft voor de Brugse strafrechtbank 120 uur werkstraf gekregen voor verkeersagressie. Tijdens een zware discussie trapte hij naar een groenarbeider, die daarbij een vinger brak.

Op 5 oktober vorig jaar was het slachtoffer met een vrachtwagen snoeisel van platanen aan het opruimen langs de Belhuttebaan in Koekelare. Terwijl hij de kraan bediende kwam koerier K.D. (46) in zijn bestelwagen aangereden. Omdat hij niet goed kon zien of hij veilig kon passeren maakte hij de nodige misbaar. Hij claxonneerde en eenmaal voorbij de vrachtwagen stapte hij uit en begon de situatie met zijn smartphone te fotograferen.

Toen de arbeider vroeg om daarmee te stoppen probeerde D. hem tot drie keer toe in het kruis te schoppen. De arbeider weerde de trappen af met de handen, maar liep daarbij een open vingerbreuk op.

Buiten proportie

“De reactie van de beklaagde was buiten elke proportie”, fulmineerde procureur Fauve Nowé. “Het bloed liep dwars door de handschoen van het slachtoffer.” Nowé vroeg twee jaar cel, de minimumstraf bij slagen met een arbeidsongeschiktheid van meer dan vier maanden tot gevolg. Al kon ze zich ook vinden in een werkstraf.

Volgens de verdediging claxonneerde K.D. omdat hij de arbeiders wou vragen of hij veilig kon voorbijrijden. “Omdat ze afwijzend reageerden nam mijn cliënt foto’s van deze gevaarlijke verkeerssituatie”, pleitte meester Geert Lambert. K.D. schermde naar eigen zeggen voor zijn gsm. “Daar staan immers dierbare foto’s op van mijn moeder.”

Als K.D. zijn werkstraf niet naar behoren uitvoert wordt die omgezet in twee jaar cel. Aan het slachtoffer kende de rechtbank 1.500 euro voorlopige schadevergoeding toe. Een deskundige zal nu de exacte schade becijferen. (AFr)