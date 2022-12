Werkstraf voor jonge Limburger die als moneymule man uit Veurne oplichtte

Een twintigjarige man uit het Limburgse As ontsnapte in de rechtbank van Veurne aan een zware celstraf en de financiële strop. Hij riskeerde twee jaar cel en een verbeurdverklaring van 18.827 euro, omdat hij als ‘moneymule’ zijn rekening leende aan criminelen. Hij kreeg echter de gunst van de werkstraf.

De zaak begon toen een man uit Veurne aangifte deed van het feit dat er 2.736 euro van zijn rekening was verdwenen nadat zijn bankgegevens werden gehackt. Tijdens het onderzoek kwam men de nu 20-jarige J.C. uit As op het spoor. Die liet zich immers in met allerlei onfrisse zaakjes door hand-en spandiensten verlenen voor Nederlandse criminelen.

bankafschriften

“Bij een huiszoeking werden bij hem diverse bankafschriften van Argenta gevonden”, legde de procureur uit. “Daaruit bleek dat J.C. in totaal 18.827 euro op zijn rekening kreeg gestort en dat doorgestort werd naar mensen uit Nederland. Hij had zijn bankkaart aan hen gegeven om zo als ‘moneymule’ op te treden. Dat dossier werd afgesplitst in Nederland. Zij hadden hem gezegd dat ze veel geld hadden verdiend met bitcoins en ze via zijn rekening belastingen wilden ontduiken.”

J.C. riskeert nog een celstraf in Nederland, maar kwam in de rechtbank van Veurne goed weg. Er werd voor hem twee jaar geëist, maar hij kreeg een werkstraf van 75 uur. De gevolgen konden op financieel gebied echter veel zwaarder zijn. De man riskeerde voor de witwaspraktijken de financiële strop en een verbeurdverklaring van 18.827 euro. De rechter milderde het verbeurd verklaarde bedrag tot 2.500 euro. Hij moet het slachtoffer uit Veurne wel 2.836 euro terugbetalen. (JH)