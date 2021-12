Werkstraf voor duo uit Veurne dat racistisch geweld pleegt op transmigranten

Twee mannen uit Veurne moeten elk een werkstraf van 50 uren vervullen en 800 euro boete wegens racistisch geweld tegen twee transmigranten in Adinkerke. Ze gaven hen eerst klappen en riepen vervolgens ‘dat ze terug moesten keren naar de jungle.’

De advocaat van het duo had ontkend dat beiden racistische motieven hadden toen ze de twee transmigranten aanpakten op de parking van tabaksshop StopShop op de Dijk in Adinkerke. De 39-jarige A.V. en de 42-jarige B.V., beiden zijn collega’s, hadden de transmigranten achtervolgd, geslagen en hen toegeroepen dat ‘ze terug moesten keren naar de jungle.’

Achtervolgd en geslagen

De procureur van het parket in Veurne was absoluut niet mals voor het duo en sprak van bewust racistisch geweld. “Zonder aanleiding hebben de twee transmigranten flinke klappen en schoppen gekregen”, sprak de procureur.

“Volgens de beklaagden hebben ze de twee achtervolgd omdat die aan hun auto aan het prutsen waren en een flesje water hadden gegooid maar daar is niets van aan. Integendeel, de twee transmigranten waren eigenlijk al wat gekend in de regio omdat ze er al een tijdje rondhingen. Zij hadden enkel vredelievende bedoelingen. Er waren twee getuigen van de feiten die heel duidelijk aangaven dat de transmigranten heel wat racistische opmerkingen naar het hoofd geslingerd kregen. Ze werden bedreigd, gezegd dat ze terug moesten naar hun land of de jungle van Duinkerke en een van hen kreeg uiteindelijk schoppen en slagen.”

De politie kwam tussenbeide en uit het verhoor van de transmigranten bleek dat het duo hen eerst vroeg of ze moslim waren alvorens ze klappen kregen.

Geen effectieve celstraffen

De twee mannen riskeerden forse straffen van 1 en 2 jaar effectief. De advocaat van beide mannen had met klem ontkend dat de feiten iets met racisme te maken had. Volgens het duo lag een eerdere inbraak en verdachte handelingen aan de oorzaak en was er enkel sprake van een korte schermutseling. Er werd een werkstraf gevraagd. De rechter ging daarop in en gaf beide mannen gene effectieve celstraf maar elk een werkstraf van 50 uren en 800 euro boete.

De procureur vond nog dat de werkstraf het best vervuld werd bij een humanitaire organisatie maar het is niet duidelijk of dat mogelijk is. De zaak wordt nu overgemaakt aan een justitie-assistent die een geschikte plaats zal zoeken voor beide mannen om hun werkstraf te vervullen. Dat moet binnen het jaar gebeuren. Als er een plaats gevonden wordt in een humanitaire organisatie zal dat wellicht daar gebeuren.

