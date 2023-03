Werkstraf voor dief die Plopsamedewerker slaat

Een 38-jarige man uit Oostende moet een werkstraf van 75 uren vervullen en 800 boete betalen nadat hij bij een diefstal in Plopsaland De Panne ook een slag had uitgedeeld aan de bediende. De man vroeg de rechter om hem niet zwaar te straffen en haalde daarvoor een opvallende reden aan. “Door de feiten werd zijn abonnement immers stopgezet en daarvan zijn de kinderen de dupe”, vond zijn advocaat.

Op 24 juli vorig jaar was G.D. uit Oostende met zijn vrouw en kinderen aanwezig in Plopsaland De Panne. “In een van de winkels van Plopsaland werd hij betrapt toen hij een boek stal”, zei het openbaar ministerie. “Hij ontkende maar uit de kassa bleek dat hij het boek niet had betaald. Daarop ontstond een discussie met de winkelbediende, werd hij verbaal agressief en gaf die een slag op de kin. Daarop werd de politie opgeroepen en in de buggy van de kinderen werd in totaal 122 euro aan gestolen goederen van de Plopsashop gevonden.”

Abonnement stopgezet

Zijn advocaat hoopte op mildheid. “Eigenlijk werd hij al flink gestraft. Ze moesten het park die dag verlaten, met wenende kinderen en een kwade vrouw tot gevolg. En bovendien werd zijn abonnement stopgezet door Plopsaland. Het bedrijf liet hem weten dat hij niet meer welkom was en dat hij zijn abonnement niet meer mocht verlengen. Hij communiceerde nog met Plopsaland maar tevergeefs. Uiteraard zijn de kinderen nu erg verdrietig en zijn zij de dupe. Ze kunnen enkel nog met dagtickets naar het park.”

De rechter legde uiteindelijk geen effectieve celstraf op maar veroordeelde de man tot een werkstraf van 75 uren. Plopsaland kan zich later nog burgerlijke partij stellen. (JH)