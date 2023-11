Werkstraf voor Bruggelinge die rekening ter beschikking stelde voor oplichting met valse leningen

Een vrouw uit Brugge en een vrouw uit Denderleeuw hebben respectievelijk 80 en 60 uur werkstraf gekregen voor hun aandeel in oplichtingspraktijken met valse leningen. Als geldezels lieten ze liefst 64.000 euro versluizen via hun bankrekeningen.

Onderzoek door de Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) wees uit dat er tussen mei 2018 en november 2019 in verschillende schijven respectievelijk 53.000 en 11.000 euro op de rekeningen van Bruggelinge Kelly S. (39) en haar toenmalige partner Sandra D. (39) uit Denderleeuw werd gestort. De vrouwen hielden tien procent en de rest werd naar het buitenland versluisd of cash afgehaald in Benin.

Het geld bleek afkomstig van een oplichtersbende die via een frauduleuze website kredieten verschafte aan mensen die elders geen lening meer konden krijgen. De slachtoffers moesten via een voorschot bepaalde kosten vergoeden. Die voorschotten verdwenen evenwel in de zakken van de bende en de slachtoffers kregen geen geld te zien.

Ingeschakeld als geldezel

Volgens procureur Jochen van Aalst lieten de vrouwen zich wetens en willens inschakelen als zogenaamde geldezel of money mule. “Ze waren zélf eerst slachtoffer van de oplichters en konden de kosten terugverdienen door in te stappen in dit systeem. Maar het contract dat onder hun neus werd geschoven stond vol taalfouten en was overduidelijk vals. Ze staken bewust de kop in het zand en waren op zijn minst medeplichtig aan witwaspraktijken.”

De verdediging zag dat anders. “Deze dames hebben het verstand niet om te beseffen wat er werkelijk aan de hand was”, pleitte hun advocate. “Het woord ‘ezel’ mag je bij hen vrij letterlijk nemen. Ze kampen met schulden en hielden er amper iets aan over.” De verdediging drong aan op een opschorting, maar procureur van Aalst verzette zich daartegen en vroeg twee jaar celstraf met uitstel. “Deze dames zijn niet zo onwetend als ze laten uitschijnen. Ze kregen berichten van slachtoffers en zelfs een bank waarschuwde hen voor de fraude.”

De rechtbank hield het uiteindelijk op een werkstraf. Ze verklaarde in totaal ook 6.000 euro verbeurd. (AFr)