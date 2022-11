Werkstraf voor bedrijfsleider na belaging ex-vriendin in Wielsbeke

Een 42-jarige bedrijfsleider uit Wielsbeke moet van de rechter in Kortrijk een werkstraf van 60 uren uitvoeren. Anderhalf jaar lang belaagde hij zijn ex-vriendin. Voert hij de werkstraf niet uit, dan wacht een celstraf van 6 maanden.

“Je moet je ex-vriendin met rust laten, anders loop je binnenkort met een enkelband rond.” Die niet te misverstane waarschuwing gaf de rechter in mei mee aan S.V. Na een relatie van zo’n 5 jaar gingen hij en zijn vriendin eind februari 2020 uit elkaar.

Op 1 mei verhuisde de vrouw maar dat hield de man niet tegen om regelmatig in haar tuin op te duiken of haar lastig te vallen via telefoon, Messenger, Whats App,… Op 5 december 2020 drong hij zelfs haar woning binnen en gaf één van haar vrienden schoppen.

Gluren

Twee maanden later volgde hij haar tot bij een vriendin in Anzegem en stond te gluren. “Je weet niet welke impact zoiets op iemand heeft”, klonk de rechter streng.

“Het gevoel te hebben nooit op je gemak te zijn. Hou er dus mee op.” De man verklaarde zich akkoord met een justitie-assistent te bespreken of begeleidende voorwaarden of een werkstraf haalbaar zouden zijn. Dat resulteerde uiteindelijk in de uitgesproken werkstraf.

(LSi)